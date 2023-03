Alegeri in Franta: Hollande, favorit in sondaje dupa dezbaterea televizata

Candidatul socialist la alegerile prezidentiale din Franta, Francois Hollande, s-a dovedit mai convingator in dezbaterea electorala televizata de joi seara decat adversarul sau, presedintele in exercitiu, conservatorul Nicolas Sarkozy.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul IFOP, 42% dintre persoanele intervievate, indiferent de apartenenta politica, l-au preferat pe Hollande, in timp ce numai 34% au spus ca l-ar vota pe Sarkozy, informeaza The Independent.

Dezbatere cu scantei in Franta: Hollande intra favorit in turul doi

Unul din 10 telespectatori s-a declarat multumit de prestatia televizata a ambilor candidati, un procent de 7% au fost nemultumiti si de Sarkozy si de Hollande, iar alti 7% s-au eschivat de un raspuns.

Daca sustinatorii lui Marine Pen il prefera in mare parte pe presedintele in exercitiu - 45% - si doar 23% pe Hollande, electoratul centristului Francois Bayrou s-a impartit aproape in mod egal: 32% pentru Hollande, 30% pentru Sarkozy.

Sondajul mai releva ca dezbaterea televizata nu le-a schimbat preferinta electorilor, astfel ca doar 3% dintre respondenti au marturisit ca in urma duelului televizat dintre Sarkozy si Hollande si-au schimbat opinia de vot.

Suspans electoral in Franta: Marine le Pen nu voteaza nici cu Sarkozy, nici cu Hollande

Conform celor mai recente sondaje, realizate inaintea dezbaterii televizate, favorit ramane candidatul socialist Francois Hollande, cu 53-54% din intentiile de vot pentru al doilea tur de scrutin, preconizat sa se desfasoare la 6 mai.

Sondajul a fost realizat de institutul IFOP la comanda revistei Paris Match, statiei de radio Europa 1 si canalului de televiziune Public Senat.

Ads