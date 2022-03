Alegeri in Franta: Hollande castiga turul 1, intra cu Sarkozy in turul 2 UPDATE

Francezii au decis ca Francois Hollande si Nicolas Sarkozy vor merge mai departe in turul doi de scrutin, pentru presedintia Frantei. Au votat peste 80% dintre francezi, iar 28-30% dintre acestia au votat cu Hollande, in timp ce 25-26% l-au ales pe Sarkozy, presedintele in exercitiu.

Un rezultat extrem de bun, neasteptat, l-a obtinut Marine Le Pen, din partea extremei drepte, care a reusit sa adune circa 20% dintre sufragii, un numar impresionant de voturi, pe care acum va trebui sa decida catre cine le va redirectiona.

Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 08:00 (09:00 ora Romaniei) si se vor inchide in marile orase la ora 20:00 (21:00 ora Romaniei), ora la care vor fi difuzate primele estimari furnizate de institutele de sondare a opiniei publice.

Francezii din America Latina au inceput sa voteze inca de sambata, la ora locala 08:00, cu 19 ore inainte de deschiderea sectiilor de votare din Franta.

Hollande afirma ca este "cel mai bine plasat" pentru a deveni presedintele Frantei

Ads

Sarkozy abordeaza "cu incredere" turul al doilea si propune trei dezbateri

Urnele s-au inchis. Ati urmarit LIVE pe Ziare.com desfasurarea alegerilor prezidentiale din Franta:

LOCUL 1 - Francois Hollande - 28,8%

LOCUL 2 - Nicolas Sarkozy - 26,1%

LOCUL 3 - Marine Le Pen - 18,5%

LOCUL 4 - Jean-Luc Melenchon - 11,7%

- Potrivit primelor sondaje, Francois Hollande ar fi primit 27 la suta din voturi, urmat de Nicolas Sarkozy, cu 25,5%, Marine Le Pen, 16%, Jean-Luc Melenchon, 13%, si Francois Bayrou, cu 10,5%.

- Participarea la alegerile prezidentiale din Franta ar trebui sa ajunga la 80 la suta, pana la ora locala 20:00.

- Nicolas Sarkozy isi va aduna apropiatii la Palatul Elysee la ora locala 18:00, inainte de anuntul primelor rezultate la vot, programata pentru ora locala 20:00. La intalnire vor participa ministri, purtatori de cuvant si alti lideri din UMP, care vor oferi declaratii de presa dupa anuntul privind alegerile.

Ads

- Francois Hollande pare sa fi castigat voturile francezilor de peste hotare. In Saint-Pierre si Miquelon, Hollande a castigat 33,75 la suta din voturi, urmat de Sarkozy, cu 18,75%, relateaza Le Soir. In Guadalupe, Hollande a obtinut 57% din voturi, cu mult in fata celor 23,40% castigate de actualul presedinte.

In Martinica, raportul a fost de 51% la 26% in favoarea lui Hollande, iar Marine Le Pen a castigat 4,76%, iar, in Guyana franceza, Hollande a obtinut 42%, in timp ce Sarkozy 27%.

Francezii din Taiwan l-au ales tot pe liderul socialist, cu 31%, fata de 21% pentru presedintele in functie.

- Toti cei 10 candidati la functia de presedinte al Frantei au votat deja, potrivit Le Figaro.

- Bernadette Chirac, sotia lui Jacques Chirac, a votat duminica dupa amiaza, declarand ca fostul presedinte francez nu s-a putut prezenta la urne din cauza unor probleme de sanatate. "Este o alegere majora, care ne aduce amintiri de mare emotie", a spus fosta prima doamna a Frantei reporterilor.

- Si fostul presedinte al FMI, Dominique Strauss-Kahn, s-a prezentat la urne pentru a vota.

Ads

- Rata de participare la alegerile prezidentiale din Franta era, la ora locala 12.00 (13.00 ora Romaniei), de 28,29%, sub cea din 2007.

Ads

- Presedintele in functie, Nicolas Sarkozy a votat la ora locala 11.40, la Paris. Acesta a fost insotit de sotia sa, Carla Bruni. La sectia de votare de care apartine Sarkozy au fost luate masuri de securitate deosebite.

- Alti doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, Nicolas Dupont-Aignan si Jacques Cheminade, au votat duminica. Ei s-au prezentat la urne in jurul orei locale 11.20. Dupont-Aignan a votat in orasul Yerres iar Cheminade in Paris.

- Deputatul PDL Theodor Paleologu, ce detine cetatenie franceza, a votat duminica la ambasada Frantei din Capitala. "L-am votat pe Nicolas Sarkozy, ca si in 2007. Este un om politic remarcabil, am votat ca cetatean francez pentru binele Frantei si ca european. Sarkozy este un bun european, nu este deloc o amenintare pentru Romania", a declarat el pentru RTV.

Ads

- Marine Le Pen, cea care se lupta pentru un loc trei in aceste alegeri, potrivit caselor de pariuri, a votat in Henin-Beaumont la ora locala 11.00. Ea urmeaza sa plece spre Paris, unde isi va pregati un discurs pe care il va sustine dupa inchiderea urnelor, informeaza Le Parisien.

- Poutou Philippe a votat in Bordeaux.

- Si Francois Hollande, principalul contracandidat al lui Nicolas Sarkozy, a votat duminica dimineata la ora locala 10.10. Candidatul socialist a fost insotit de sotia sa, informeaza Le Figaro.

- Jean-Luc Melenchon este al doilea candidat la alegerile prezidentiale din Franta care a votat duminica dimineata. El si-a exprimat votul la Paris, cu putin inainte de ora locala 10.00. Melenchon a stat la coada pentru a introduce buletinul de vot in urna si a vorbit cu alegatorii.

- Observatorii se tem ca absenteismul va fi mai mare decat in 2007, mai ales din cauza vremii. In majoritatea oraselor din Franta cerul era duminica dimineata mai mult noros si ploua, potrivit Le Parisien.

- Nicolas Sarjozy este asteptat sa voteze la ora locala 11.30, anunta Le Monde.

- Francois Bayrou, candidat la alegerile prezidentiale din Franta, a votat in Borderes. El s-a prezentat la urne, insotit de sotia sa, la scurt timp dupa ora locala 8:30, potrivit Le Monde.

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis la ora locala 8.00 (9.00 ora Romaniei), fara incidente.

- Sectiile de vot de la Ambasada Frantei in Romania s-au deschis duminica, la ora 8, cu o ora inaintea celor de la Paris, si se vor inchide la ora 18. Comunitatea franceza din Romania numara circa 4.000 de membri, potrivit unui reprezentant al biroului de presa al ambasadei, citat de NewsIn.

Zece candidati, un singur castigator

Zece candidati s-au inscris in cursa, desi doar doi dintre ei, presedintele Nicolas Sarkozy si candidatul socialist Francois Hollande au sanse reale.

Situatia economica din Franta a stat la baza intregii campanii electorale cu subiecte cum ar fi explozia deficitului bugetar, rata ridicata a somajului, dezindustrializarea, protectionismul european sau justitia fiscala.

Alegeri in Franta: Lucruri de stiut

Locurile de munca sunt principalul motiv de ingrijorare pentru francezi, rata somajului apropiindu-se de 10%. Cei doi favoriti au avansat solutii diferite pentru a da un impuls economiei in stagnare: Sarkozy a pus accentul pe austeritate, iar Hollande a pledat pentru stimularea cresterii.

Casele de pariuri il dau castigator pe Francois Hollande

Alegerile prezidentiale din Franta au devenit, in ultimele zile, o atractie importanta pentru pariori.

Toata lumea asteapta ca Francois Hollande sa devina urmatorul presedinte, iar candidatul socialist are cota 1/5, la casa de pariuri William Hill, ceea ce inseamna ca, la un pariu de 5 euro, profitul este de un euro.

Ladbrokes i-a redus cota lui Hollande, de la 1/3, saptamana trecuta, la 1/10, cu o zi inainte de alegeri. Totodata, Ladbrokes ii da o sansa de 8/11 sa castige primul tur, iar Paddy Power da o cota de 2/1 ca socialistul sa iasa pe locul doi, dupa Sarkozy, in urma votului de duminica.

Alegeri in Franta: Ce cote au principalii candidati, la casele de pariuri

Nicolas Sarkozy, care a promis sa restaureze "valoarea muncii, autoritatea si respectul pentru natiune", dar are o popularitate in scadere si o cota de 5/1, oferita de agentia Ladbrokes, pentru a ramane presedintele tarii.

Potrivit ultimelor opt sondaje, Francois Hollande ar urma sa castige primul tur al alegerilor, cu 28%, in timp ce Nicolas Sarkozy ar obtine 26,4% dintre voturile exprimate. Al doilea tur ar urma sa fie o simpla formalitate pentru Hollande.

Adevarata lupta, e drept ca fara miza prea mare, va fi pentru al treilea loc, intre ceilalti trei candidati cotati cu sanse importante: Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon si Francois Bayrou.

Daca niciunul dintre cei 10 candidati nu va obtine cel putin 50% din totalul voturilor exprimate duminica, primii doi candidati vor merge in al doilea tur al alegerilor, care va avea loc peste doua saptamani, pe 6 mai.