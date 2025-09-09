Alegeri in Franta: In ciuda isteriei, Le Pen nu va castiga, iar populismul nu e de neoprit

In ciuda isteriei create in jurul alegerilor din Franta si posibilitatii ca extremista Marine Le Pen sa devina urmatorul presedinte, aceasta nu va castiga, populismul putand fi oprit.

"Nu va panicati inca", scrie Annalisa Merelli, intr-un articol pentru Quartz, in care explica de ce Le Pen nu va castiga alegerile.

Aceasta are nevoie de orice fel de ajutor in confruntarea cu centristul Emmanuel Macron, fost ministru al Economiei in mandatul lui Francois Hollande.

Dupa ce a obtinut putin peste 21 la suta in primul tur, comparativ cu 24 la suta Macron, reprezentanta Frontului National ar urma sa piarda la o diferenta de circa 20 de procente, in turul al doilea, pentru ca viziunile sale extremiste ar urma sa determine un numar suficient de mare al celor care n-au votat cu niciunul dintre cei doi candidati din runda finala sa il sustina pe Macron.

Ads

Acestea sunt doar cifre in sondaje, e drept, iar dupa Brexit si alegerea lui Donald Trump, Occidentul nu mai crede atat de mult in astfel de studii inaintea confruntarilor electorale ale populistilor. Astfel, rezultatele primului tur din Franta sunt privite cu scepticism.

Insa la fel au fost privite sondajele inainte de 23 aprilie si s-au dovedit a fi corecte. Si, desi este tentant sa se includa alegerile franceze intr-un trend global catre populism, sunt o multime de motive de a nu face acest lucru, in ciuda unor argumente ca "Marine Le Pen este noul Donald Trump". Pana la urma, Europa continentala nu este nici Marea Britanie, nici Statele Unite, noteaza autoarea.

Cresterea mondiala a populismului nu este atat de mondiala

Ads

Aceasta explica si ca, pur si simplu, numerele nu sustin o eventuala victorie a lui Le Pen, cum au fost cazurile din Marea Britanie si SUA, de anul trecut. Ar fi nevoie ca un mare numar de alegatori sa devieze de la afinitatile politice catre extrema dreapta pentru ca liderul Frontului National sa primeasca suficiente voturi pentru a castiga.

Pe scurt, cei care sunt ingrijorati ca un populist de extrema dreapta va prelua curand a doua economie din Uniune si va incepe sa dezmembreze institutiile regiunii pot respira un pic. Valul populist nu va inunda Franta, cel putin nu de aceasta data.

De fapt, populismul, desi se raspandeste, nu este de neoprit. E drept ca, dupa Brexit si Trump, populistii de extrema dreapta s-au descurcat foarte bine la alegerile din Austria, Olanda si chiar si in Franta, insa populismul nu va "matura Europa" si nici Franta nu va fi "urmatoarea care va cadea".

Ads

In Austria si in Olanda, atat de temutele victorii ale lui Norbert Hofer si Geert Wilders nu s-au materializat, iar USA Today scrie ca o infrangere in turul al doilea pentru Le Pen ar reprezenta o lovitura puternica data partidelor populiste din Europa in ultimele luni, ca urmare a esecurilor din alegerile din Austria si Olanda.

Un lucru e sigur: Ce functioneaza intr-un sistem politic dintr-o tara europeana sau occidentala nu inseamna ca va functiona automat si altundeva. Profesorul de politica Christian Lequesne sustine ca "oamenii inca voteaza potrivit criteriilor politice nationale, iar contextul national este foarte important". Si, cum guvernele difera de la o regiune la alta, asa difera si miscarile extreme care li se opun, mai spune profesorul.

In plus, mai sustine autoarea articolului, in ciuda a ceea ce ar putea gandi americanii, nu fiecare lider de extrema dreapta este o metafora pentru Trump.

Pe 8 mai, Franta s-ar putea trezi cu Macron presedinte, ceea ce nu va insemna ca "valul populist" va fi oprit mai mult decat o eventuala victorie a lui Le Pen ar insemna ca populismul a invadat Europa. Oricum, pentru Franta este mai important ce face Macron cu victoria sa decat cate voturi ar putea obtine.

Ads