Conservatorii conduc dupa primul tur al alegerilor regionale din Franta. Partidul lui Emmanuel Macron pierde teren

Sondajele la iesirea de la urne arata ca partidul de centru al lui Macron va obtine peste 10% din voturi, suficient pentru a intra in al doilea tur, pe 27 iunie.Front National, partidul de extrema dreapta a lui Le Pen, este proiectat ca va ocupa pozitia a doua.Ambele se afla in urma partidului conservator Les Republicains.Era asteptat ca partidul lui Le Pen sa castige in primul tur cel putin o regiune, pentru prima data. Marine Le Pen nu a candidat, dar a condus campania electorala. Ea a descris prezenta scazuta la vot - absenteism de aproximativ 66% - drept un "dezastru civic".Ea a invinuit pentru rezultate incapacitatea guvernului de a inspira incredere in institutiile politice. "Sa recunoastem, rezultatele au fost marcate de un absenteism istoric de aproximativ 70% din cauza neincrederii in sistemul electoral, care lasa alegatorilor impresia ca nimic nu se poate schimba, ca totul a fost confiscat", a declarat ea.Francezii aleg noi consilii pentru 13 regiuni ale tarii, plus una de peste hotare, precum si pentru 96 de departamente. In cursa au intrat mai mult de 15.700 de candidati pentru cele 4.100 de locuri.Aceste alegeri au loc cu mai putin de un an inaintea celor prezidentiale si sunt vazute ca un test.Un sondaj IPSOS arata ca partidul conservator Les Republicains va obtine 27% din voturi, urmat de Adunarea Nationala, cu 19%, de Verzi, Partidul Socialist si La Republique En Marche al lui Macron, cu cate 11%.Este prima data cand partidul lui Macron ia parte la alegerile regionale. La Republique en Marche nu exista cand au avut loc cel mai recent scrutin, in 2015. Nu era asteptat sa obtina rezultate foarte bune. Totusi, a avut o evolutie mai proasta decat era prevazut.Alegerile regionale au fost amanate trei luni din cauza pandemiei.