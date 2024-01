Campanie fierbinte in Franta: Macron, favorit la prezidentiale, este acuzat ca s-a intalnit cu un agent secret chinez

Fostul ministru al economiei Emmanuel Macron, candidat la alegerile prezidentiale din Franta, s-a intalnit vineri, la sediul sau de campanie, cu familia lui Shaoyao Liu, chinezul care a fost ucis de politie acum o saptamana.

Insa la aceasta intalnire ar fi fost prezenta inca o persoana, care, potrivit DGSI (Directia Generala de Securitate Interna din Franta), ar fi un agent secret al Beijingului, conform unor surse ale ziarului Le Parisien, citat duminica de BFMTV.

Candidatul organizatiei civice "In Miscare!" a avut o intalnire, cu usile inchise, cu familia cetateanului chinez impuscat mortal, in urma cu o saptamana, intr-o locuinta din arondismentul 19, in timpul unei interventii a politiei. De atunci, diaspora chineza din Paris a organizat mai multe actiuni de protest pentru a cere sa se faca dreptate in cazul acestui tata de 56 de ani. Daca politia invoca legitima aparare, rudele barbatului vorbesc mai degraba de o gafa a politiei.

Chiar daca Macron a incercat sa mentina discretia in legatura cu respectiva intrevedere, jurnalistii chinezi, care s-au infiltrat in delegatie, au publicat o fotografie de la intalnire.

Astfel, printre reprezentantii a 20 de asociatii care au participat la intalnire se afla si un anume Jacques Sun, presedinte de organizatie, prezentat ca agent chinez intr-o nota a DGSI, dezvaluie Le Parisien.

Conform serviciilor secrete franceze, ar exista o influenta directa a Beijingului in manifestatiile de la Paris care au avut loc dupa moartea lui Shaoyao Liu.

Jacques Sun este presedinte al CRAAF (Consiliul reprezentativ al asociatiilor asiatice in Franta). Asociatia neaga categoric afirmatiile DGSI, asigurand ca acesta se afla acolo doar "pentru a veni in ajutor unei familii foarte socate". Jacques Sun respinge de asemenea aceste suspiciuni, insistand ca nu a fost "niciodata" angajat politic pe langa Beijing.

