Francezii au fost duminica la urne pentru a-si alege presedintele, intr-unul dintre cele mai asteptate si imprevizibile scrutine din istoria tarii.

Emmanuel Macron si Marine Le Pen au intrat in turul al doilea umar la umar. Daca primele exit-poll-uri ii dadeau lui Macron cateva procente in fata lui Le Pen, rezultatele partiale oficiale arata ca diferenta dintre ei este mica. Astfel, dupa numararea a 40 de milioane de voturi, Macron are 23,54%, in timp ce Le Pen a obtinut 22,33% din voturi.

Intr-un discurs dupa anuntarea primelor rezultate, Marine Le Pen s-a autoproclamat candidata poporului si a anuntat ca ii va salva pe francezi de cei ce vor sa le dicteze comportamentul. Ceva mai tarziu a vorbit si Macron. El le-a multumit suporterilor sai ca in doar un an au reusit impreuna sa schimbe fata politicii franceze si a promis sa fie "o voce a sperantei pentru tara si Europa".

Prezenta la vot a fost una foarte buna. Cifrele arata a treia cea mai buna prezenta la urne din ultimii 40 de ani. Mai mult, francezii aflati in alte tari au stat ore intregi la coada pentru a vota, inclusiv la Bucuresti.

Deja foarte multi politicieni, atat de stanga, cat si de dreapta, inclusiv premierul Bernard Cazeneuve si candidatul la prezidentiale Francois Fillon, au facut apel pentru sustinerea lui Emmanuel Macron in turul al doilea, care va avea loc pe 7 mai. Mesaje de felicitare si sustinere pentru Macron au venit si de la liderii europeni, care l-au numit "singurul candidat cu adevarat pro-european".

Ads

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , desfasurarea evenimentelor si ce spun exit-poll-urile:

00:50 - Ministerul de Interne a anuntat noi rezultate partiale dupa numararea a 40 de milioane de voturi exprimate. Avansul lui Macron creste la 23,54%, in timp ce Le Pen a obtinut 22,33% din voturi.

00:17 - Cei care sustineau alti candidati si-au aratat nemultumirea fata de rezultatul primului tur.

Ads

00:04 - Noi rezultate partiale oficiale de la Ministerul de Interne din Franta. Astfel, dupa numararea a peste 33 de milioane de voturi, Macron revine pe prima pozitie cu 23,11% din voturi, in timp ce Le Pen e foarte aproape cu 23,08%.

Diferenta ar putea creste insa in favoarea lui Macron pe masura ce vor fi numarate voturile din marile orase.

23:52 - Oficialii europeni sunt bucurosi ca Emmanuel Macron a intrat in turul doi.

Macron a primit felicitari de la seful Comisiei Europene Jean Claude Juncker, iar sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, s-a aratat incantata ca sustinatorii lui fluturau steagul UE impreuna cu cel al Frantei.

"Rezultatul e speranta si viitorul generatiei noastre", a scris Mogherini pe Twitter.

23:33 - Emmanuel Macron le vorbeste sustinatorilor.

"In doar un an am reusit sa schimbam fata politicii din Franta", a spus Macron in aplauzele celor prezenti.

El le-a transmis un mesaj de prietenie candidatilor invinsi si a promis ca va lucra pentru unitatea tarii.

Ads

Macron a inclus in discursul sau si declaratii pro-europene, aratand ca va fi "o voce a sperantei pentru tara si pentru Europa".

23:11 - O reactie a venit si de la Jean-Marie Le Pen. Fostul presedinte al Frontului National, tatal lui Marine Le Pen, a declarat, la Europe 1, ca Emmanuel Macron este un "socialist sub acoperire". El a mai spus ca e pregatit sa faca tot ce e nevoie pentru a o ajuta pe fiica lui sa castige.

22:56 - Ministrul german de Externe Sigmar Gabriel l-a felicitat pe Macron.

"E vorba de Franta, desigur, dar e vorba si de Europa. Sunt fericit ca Emmanuel Macron a castigat aceasta runda pentru ca este singurul candidat cu adevarat pro-european. Sunt sigur ca va pune la locul lor extremismul, populismul si euroscepticismul in turul al doilea. E un om si un prieten bun", e mesajul lui Gabriel.

22:50 - In Paris au loc proteste violente, oamenii nemultumiti ca Le Pen a intrat in turul doi s-au ciocnit cu fortele de ordine. O femeie a fost ranita.

22:46 -

Primele rezultate partiale anuntate de Ministerul de Interne arata ca Le Pen conduce.

Ads

Pana la aceasta ora au fost numarate 20 de milioane de voturi si Marine Le Pen are 24,38%, in timp ce Emmanuel Macron are 22,19%.

Francois Fillon a obtinut 19,63% si Jean-Luc Melechon are 18,09%.

22:43 - Candidatul de extrema-stanga Melenchon spune ca lupta nu s-a terminat inca si ca nu recunoaste rezultatul exit-pollurilor ca finale.

22:41 - Candidata Nathalie Arthaud spune ca va vota vota in alb in turul doi, pentru ca desi o respinge total pe Le Pen, nu crede ca Macron este mai breaz.

Pour ma part je voterais blanc en rejetant le #FN mais sans croire que Macron est un barrage. Je crois dans l'expression des luttes. - Nathalie Arthaud (@n_arthaud) April 23, 2017

22:36 - Candidatul euro-sceptic Nicolas Dupont-Aignan spune ca rezultatul de duminica arata prabusirea binemeritata a partidelor istorice si ca va anunta ulterior pe care dintre cei doi intrati in turul doi il va sustine.

Ads

22:20 - Presedintele francez Francois Hollande l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a-l felicita ca a ajuns in turul doi.

22:09 - Marine Le Pen sustine discursul de dupa primul tur.

"Suntem intr-o etapa istorica, iar acum imi revine o imensa responsabilitate. Este vorba despre un act de mandrie al francezilor. Fiecare francez si-a dat seama ca sistemul a incercat sa inabuse aceasta mare dezbatere politica. Acum, aceasta dezbatere va avea loc", a spus Le Pen, in discursul sau cu tente anti-globalizare.

"A sosit vremea sa eliberam intregul popor francez. Acum e momentul sa-i eliberam pe francezi de cei care sunt aroganti si care vor sa le dicteze comportamentul, pentru ca sunt candidata poporului!", mai spune Le Pen.

"Traiasca poporul francez, traiasca republica!" a incheiat liderul Frontului National, primind apoi un buchet de flori.

22:02 - Tot mai multi politicieni, inclusiv fostul premier Alain Juppe si-au exprimat sustinerea pentru Macron in turul al doilea.

Ads

21:52 - Palatul Elysee a anuntat ca presedintel Francois Hollande isi va exprima "foarte clar" si "rapid" alegerea sa pentru turul al doilea, insa nu duminica seara.

21:46 - La randul sau, Francois Fillon a spus ca, pe 7 mai, in al doilea tur de scrutin, singura varianta este votul pentru Macron.

Comme au 1er tour je voterai @EmmanuelMacron le 7 mai.Chacun doit mesurer la gravite du moment et tout faire pour rassembler.Pour la France. - Manuel Valls (@manuelvalls) 23 aprilie 2017

21:39 - Si fostul prim-ministru Manuel Valls a cerut francezilor sa il sustina in turul al doilea pe Emmanuel Macron, "pentru Franta". Si ministrul de Externe Jean-Marc Ayrault a facut acelasi apel.

21:31 - In schimb, datele Ministerului de Interne sunt mult diferite. Le Pen are 24,2 la suta, iar Macron are emotii sa intre in turul al doilea, cu 21,4 la suta. Urmeaza Fillon cu 20,3 la suta.

Ads

21:28 - Potrivit exit-poll-ului Ipsos-Sopra Steria, prezenta la vot a fost de 77,3 la suta, cu mai bine de doua procente sub cea din primul tur al alegerilor prezidentiale din 2012.

21:26 - Premierul francez Bernard Cazeneuve a cerut la randul sau alegatorilor sa il sustina pe Macron in turul al doilea.

21:24 - Un exit-poll realizat de Ifop arata ca Macron a obtinut 23,8 la suta, iar Le Pen 21,6 la suta. Fillon este cotat cu 20,3 la suta, iar Melenchon cu 19,6 la suta.

21:19 - Emmanuel Macron a oferit prima declaratie dupa anuntul rezultatelor, pentru AFP: "Astazi intoarcem cu siguranta o pagina din viata politica franceza",

21:15 - Socialistul Benoit Hamon este primul candidat care face apel la sustinerea lui Macron, dupa ce alte voci din politica franceza au cerut acelasi lucru, in primele minute dupa anuntul exit-poll-urilor, la televiziunile franceze.

21:12 - Explozie de bucurie la sediul de campanie al lui Macron:

Explosion de joie chez Macron #AFP pic.twitter.com/7wPMvPV307 - Lina Trabelsi ✒️ (@lina_trabelsi) 23 aprilie 2017

21:03 - Tribune de Geneve informeaza ca Macron a castigat peste 23,7 la suta din voturile exprimate si este urmat de Marine Le Pen, cu 22 la suta, in timp ce Le Figaro ii plaseaza pe cei doi la egalitate, cu cate 23 la suta, in timp ce Fillon si Melenchon au cate 19 la suta, citand un exit-poll Kantar Sofres-Onepoint.

21:01 - Ipsos-Sopra Steria, pentru France Televisions, Radio France si Le Monde, a dat publicitatii un exit-poll.

Emmanuel Macron are 23,7 la suta, fiind pe primul loc. Acesta este urmat de Marine Le Pen, cu 21,7 la suta, astfel ca cei doi merg in turul al doilea.

Pe locurile 3 si 4 sunt Francois Fillon si Jean-Luc Melenchon, fiecare cu cate 19,5 la suta.

21:00 - Urnele s-au inchis, urmeaza primele rezultate.

20:50 - Sustinatorii lui Macron sunt deja pregatiti, la sediul de campanie al acestuia:

A glimpse of Happy France: Macron supporters tonight #presidentielle2017 pic.twitter.com/DZwmT5G7PC - Anne-S Chassany (@ChassNews) 23 aprilie 2017

20:45 - Cu mai putin de 20 de minute inainte de anuntul rezultatelor primului tur, francezii fac glume pe retelele sociale, nerabdatori:

20:20 - La aceasta ora, Ipsos/Sopra Steria au estimat, pentru mai multe televiziuni si ziare franceze, ca prezenta la vot este de 77 la suta.

20:00 - Urnele s-au inchis in majoritatea localitatilor din Franta. Mai raman deschise inca o ora cele din marile orase. De-abia apoi vor aparea primele exit-poll-uri oficiale.

19:35 - Marine Le Pen este singurul candidat care nu a avut un afis electoral in afara Frantei, deoarece nu a livrat in timp util unul. Iata doua exemple, din Moscova si Ierusalim:

A #Moscou non plus, la candidate du #FN n'a pas fait livrer d'affiche pour le vote #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/fbrst2G87n - Mandraud Isabelle (@mandraud) 23 aprilie 2017

A Jerusalem, Marine Le Pen n'a pas fait livrer d'affiches pour les bureaux de vote. C'est la seule. pic.twitter.com/DHkARMUfHP - piotr smolar (@piosmo) 23 aprilie 2017

19:25 - Institutul Haris Interactive si postul de televiziune M6 au estimat ca absenta de la vot va fi de circa 21,5 la suta, asadar este asteptata o prezenta de 78,5 la suta.

19:20 - Marine Le Pen este in continuare cea mai citata pe retelele sociale - 29,3 la suta din total. Este urmata de Melenchon, Macron si Fillon, in ordine, cu 17-18 la suta.

19:18 - La Amsterdam este in continuare coada la urne.

19:15 - RTBF a publicat un nou sondaj de la iesirea de la urne, potrivit caruia Macron este creditat cu 24 la suta din optiunile de vot, iar Le Pen, Fillon si Melenchon cu scoruri intre 18 si 20 la suta.

18:40 - Jurnalistii incep deja sa se adune la sediile de campanie ale principalilor candidati. In jur de 500 de jurnalisti din toata lumea vor fi la sediul lui Marine Le Pen, iar foarte multi sunt asteptati si la cel al lui Emmanuel Macron.

18:01 - La ora locala 17, ora 18, ora Romaniei, prezenta la vot era de 69,42%, cu putin sub cea de la primul tur al alegerilor prezidentiale din urma cu 5 ani, de 70,59%.

17:56 - Grupul de studenti europeni WhyEurope a transmis un mesaj francezilor, din partea romanilor:

17:52 - Presedintele american Donald Trump a transmis un mesaj despre alegeri pe contul sau de Twitter: "Foarte interesante alegeri au loc acum in Franta".

17:40 - Cozi la sectiile de vot sunt si in capitala germana Berlin:

Des heures d'attente pour voter a Berlin pic.twitter.com/7hNU8Q16qU - Nicolas Barotte (@NicolasBarotte) 23 aprilie 2017

17:25 - Exista si buletine de vot pentru nevazatori, scrise in alfabetul Braille, relateaza Le Figaro.

17:12 - Un alt sondaj, obtinut pe surse din cadrul Ministerului francez de Interne, de jurnalistul Nicolas Jaillard, arata ca Macron are 24 la suta, iar Le Pen si Fillon cate 21 la suta, in timp ce Melenchon este de asemenea cotat cu 18 la suta.

16:55 - Un sondaj efectuat la iesirea de la urne, obtinut de RTBF, arata ca Macron conduce cu 24 la suta, urmat de Le Pen, cu 22 la suta, si Fillon, cu 20,5 la suta. Melenchon este cotat cu al patrulea rezultat, respectiv 18 la suta.

16:50 - Cozi mari la urne sunt si in capitala suedeza Stockholm:

16:30 - Mai multe sectii de vot au fost evacuate din motive de securitate. Este vorba despre sectii din Besancon, Saint-Omer, Haguenau si Paris.

16:19 - Le Figaro informeaza ca toti candidatii vor astepta rezultatele la Paris, cu exceptia lui Le Pen, care va fi in Henin-Beaumont, unde a votat, in apropiere de Lens.

16:12 - In Guadelupe (Caraibe), Macron este castigator, urmat de Melenchon. In Guyana Franceza, Melenchon a castigat la foarte mica distanta in fata lui Le Pen. In Insula Sfantului Martin si in Saint Barthelemy, ambele din Caraibe, Fillon a devansat-o pe Le Pen.

15:58 - Jean-Marie Le Pen a declarat ca regreta lipsa afiselor cu fiica sa din afara tarii. Jean-Marie Le Pen a candidat impotriva lui Jacques Chirac in anul 2002 si a pierdut ustorator in turul al doilea.

15:53 - S-au afisat primele rezultate din Saint Pierre and Miquelon si din Martinica. In cazul teritoriul din estul Canadei, Melenchon a castigat cu 35,45 la suta, urmat de Le Pen, cu 18,16 la suta, si Macron, cu 17,97 la suta. In insula din Caraibe, unde populatia este de 385.000 de locuitori, prezenta la vot a fost de aproape 40 la suta. Melenchon a fost si aici castigator (27,36 la suta), fiind urmat de Macron (25,53 la suta) si Fillon (16,85 la suta).

15:32 - Cifrele arata a treia cea mai buna prezenta la urne din ultimii 40 de ani, dupa cele din 1974 si 2007. La cea din urma cu 10 ani se inregistra la pranz o prezenta la vot de 31,21%, fata de 28,54% acum.

15:24 - Cozi la sectiile de vot din afara Frantei se inregistreaza sau s-au inregistrat nu doar la Londra, Tokio si Sydney, ci si la Toronto, Montreal, Hong Kong si Ho si Min, relateaza Le Monde.

15:10 - La ora locala 13:00, Marine Le Pen conducea in clasamentul celor mai citati candidati pe retelele sociale, cu 27,2 la suta, urmata de ceilalti candidati cu sanse mari - Macron, Fillon si Melenchon, aflati la mica distanta unul de altul.

14:50 - Si la o sectie de vot din Beirut, Liban, cetatenii francezi stau la coada.

14:15 - La ora locala 12:30, ora 13:30, ora Romaniei, prezenta la vot in Paris era de 24,24 la suta.

14:10 - La Ambasada Frantei de la Bucuresti este coada de zeci de persoane. Peste 1.000 de cetateni francezi au votat deja in Capitala.

14:00 - Deja au votat toti candidatii la alegerile prezidentiale din Franta.

13:40 - Ministerul de Interne a anuntat ca 28,54% dintre alegatorii francezi s-au prezentat la urne pana la ora locala 12.00 (13.00 ora Romaniei), adica peste prezenta de vot anticipata de analisti, sugerand o mobilizare a votantilor in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, transmite Le Parisien, citat de News.ro.

O prezenta la vot ridicata va fi cruciala pentru a-i departaja pe primii patru clasati in sondaje si pentru a o indeparta pe prezidentiabila de extrema-dreapta de palatul Elysee. In 2012, 28,29% din alegatori au votat pana la ora locala 12.00 in primul tur al scrutinului prezidentiabil din Franta.

13:34 - Iata cum arata o sectie de vot din Nice, aparata de fortele de securitate:

13:22 - Jean-Luc Melenchon, un alt candidat cu sanse mari de a ajunge in turul al doilea, si-a exprimat optiunea de vot, la Paris.

13:03 - France Presse a realizat o analiza potrivit careia un sfert dintre alegatori erau indecisi cu o zi inainte de alegeri.

13:00 - A fost inregistrat si primul incident important. Reuters anunta ca o sectie de vot din localitatea Besancon, aflata nu departe de orasul Dijon, estul tarii, a fost evacuata. Un autovehicul furat a fost gasit abandonat in apropiere, cu motorul pornit. La fata locului si-au facut aparitia militari inarmati.

12:47 - La Paris a votat si Francois Fillon.

12:45 - In Londra sunt doar doua sectii de vot pentru circa 200.000 de rezidenti francezi, astfel ca oamenii stau la coada si trei ore pentru a vota.

Longue attente pour les Francais qui votent a Londres. Plusieurs centaines de metres de queue devant le lycee Charles de Gaulle. pic.twitter.com/weCTJpDFFQ - Vincent Collen (@VincentCollen) 23 aprilie 2017

12:39 - Militante Femen au fost arestate la Henin-Beaumont, acolo unde a votat Marine Le Pen. Acestea au incercat sa intre in sectia de vot chiar inainte de sosirea liderului Frontului National.

12:37 - A votat si fostul presedinte francez Nicolas Sarzkozy, la Paris.

12:25 - Fostul premier Manuel Valls a votat si el, in apropiere de capitala Frantei.

12:21 - La urne a mers si candidatul Jean Lassalle.

12:17 - O imagine sugestiva este folosita pentru sustinerea lui Le Pen: O caricatura cu un pantof cu toc de dama, in culorile Frantei, Turnul Eiffel fiind folosit in locul tocului, cu varful ascultit indreptat catre doi teroristi.

12:15 - Cozi au fost la sectie de vot si la Sydney, dar si la Londra:

Big queue at voting station in Sydney. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/G2znQNkr7k - NICO 🇿️ (@NicolasMeer) 23 aprilie 2017

12:06 - Marine Le Pen a votat la Henin-Beaumont, in nordul Frantei. De asemenea, si Jacques Cheminade, un alt candidat, a votat la Paris.

12:02 - Realitatea Tv transmite ca, pana acum, au votat in Romania aproximativ 200 de persoane. Sectii de vot mai sunt deschise si la Cluj-Napoca si Timisoara.

11:45 - Francois Asselineau, candidat eurosceptic, a votat la Paris.

11:39 - Candidatul cotat cu cele mai mari sanse de a deveni viitorul presdinte al Frantei, Emmanuel Macron, a votat la Touquet, nordul Frantei.

11:22 - Inca un candidat, Philippe Poutou, si-a exprimat optiunea de vot.

11:10 - Francois Hollande, care isi va termina in curand mandatul de presedinte al Frantei, a votat la Tulle, Correze, in centrul Frantei. "Trebuie sa traim fara nostalgie, doar cu speranta si vointa... Nimic nu se incheie", a spus presedintele Frantei.

11:08 - Realitatea Tv transmite ca a votat si Clotilde Armand.

"Am votat pentru binele Frantei, vreau o Franta care este europeana, prospera si care intelege ca Europa de Est este viitorul, mai ales Romania, pentru asta am votat acum", a spus Clotilde Armand, subliniind ca a dat un vot "impotriva extremismului".

11:02 - A votat un alt candidat, Benoit Hamon.

10:55 - Mai multe nume cunoscute au lansat apeluri de a merge la vot, printre acestea Carla Bruni-Sarkozy, sotia fostului presedinte Nicolae Sarkozy, si Christine Lagarde, sefa FMI, relateaza Journal du dimanche.

10:30 - Au votat si Nathalie Arthaud, una dintre cele doua femei candidat la alegeri, si Peneloppe Fillon, sotia fostului premier Francois Fillon

10:23 - Unele urne de vot, din marile orase franceze, vor ramane deschise pana la ora 20:00, ora locala, ora 21:00, ora Romaniei.

10:20 - Fortele de ordine sunt in garda:

A l'entree du bureau de vote de la salle Prevert, trois gendarmes, dont un arme d'un fusil HK #Melle pic.twitter.com/wlNUwyMBF8 - Adrien Pecout (@AWG_P) 23 aprilie 2017

10:10 - Jurnalistul RFI Nicolas Don spune incearca sa ajunga la Ambasada Frantei sa voteze, insa traficul este restrictionat din cauza maratonului din Bucuresti, astfel ca este greu de ajuns in zona in care se afla ambasada franceza, intre Piata Romana si Calea Victoriei, informeaza Realitatea Tv.

10:05 - Le Figaro scrie ca Nicolas Dupont-Aignan este primul dintre cei 11 candidati care a votat, in Yerres, in apropiere de Paris.

09:52 - Liberation scrie ca francezii din Tokio asteapta pana la doua ore la coada la ambasada tarii lor, pentru a vota.

09:47 - Iata imagini de la o sectie de vot din comuna Melle, estul Frantei:

La commune de Melle, pres de 3 600 habitants, a trois bureaux de vote... et deja plusieurs electeurs matinaux. pic.twitter.com/YN4CA7w9Jk - Adrien Pecout (@AWG_P) 23 aprilie 2017

09:25 - Securitatea a fost sporita in Franta, dupa atacul terorist de joi seara, din centrul Parisului, cand un politist a fost ucis si doi au fost raniti.

Aproximativ 50.000 de politisti si 7.000 de militari sunt mobilizati in intreaga tara pentru securitatea de la urne, relateaza BBC, insa mai putin de o persoana pentru fiecare sectie de vot.

09:00 - s-au deschis sectiile de vot din Franta. Sunt asteptati la urne 47 de milioane de francezi cu drept de vot. Vor fi deschise peste 66.500 de sectii de vot, pana la ora locala 19:00, ora 20:00, ora Romaniei.

06:26 - In SUA, 119.773 de alegatori francezi sunt inscrisi pe listele electorale. Consulatul francez din New York, unde se astepta sa voteze cateva sute de cetateni, a fost evacuat pentru scurt timp sambata dupa-amiaza, din cauza unei alarme privind amplasarea unei bombe. Ulterior, totul a revenit la normal.

"Este datoria noastra cetateneasca sa continuam aici", a afirmat un barbat, citat de AFP, la iesirea din ambasada franceza in SUA. "Suntem in Statele Unite, am vazut ce inseamna sa nu votezi sau sa votezi gresit. Deci n-am vrea sa fie un Trump in Franta" - aluzie transparenta la candidata de extrema dreapta, Marine Le Pen.

06:20 - La Buenos Aires, unde traiesc aproximativ 15.000 de francezi, ambasada se afla in palatul Ortiz Basualdo, iar sectia de votare se afla la primul etaj. Unul dintre francezii care au votat, medic pensionar in varsta de 78 de ani, sustine ca s-a deplasat la vot "impotriva extremei drepte".

Sambata, 22.04.2017 - Alegatorii din Polinezia Franceza, Guadelupa, Martinica si Guyana Franceza si cetatenii francezi cu resedinta in Canada si Statele Unite au inceput deja sa voteze, sambata, pentru viitorul presedinte al Frantei, transmite Reuters.

Chiar daca primul tur al alegerilor are loc duminica, cetatenii francezi din teritoriile de peste mari voteaza mai devreme, pentru a nu fi influentati de rezultatele din tara.

Din cei aproape 47 de milioane de alegatori francezi inregistrati, mai putin de un milion traiesc in teritoriile din Pacificul de Sud, din America de Sud si din Caraibe sau in America de Nord.

Iata cine sunt cei 11 candidati din cursa pentru Palatul Elysee

******

Posibilitatea de care multi se tem - ca Marine Le Pen sa ajunga in turul al doilea - ramane destul de ridicata, insa nu la fel este si cea a unei victorii finale a acesteia, deoarece tendinta in randul alegatorilor este de a merge la urne pentru a vota impotriva sa. Le Pen a facut din imigratie si ceea ce a numit amenintarea islamului o tema centrala a campaniei sale, anuntand chiar ca va suspenda pana si imigratia legala.

Niciun sondaj nu arata ca liderul Frontului National ar putea invinge vreun contracandidat in turul al doilea, iar sansele sa se intalneasca acolo cu Melenchon, intr-o confruntare intre extreme, a speriat pietele si ar scenariul cel mai negru pentru Franta, dar putin probabil.

The Local noteaza ca acesta ar fi un "scenariu apocaliptic", iar castig de cauza ar avea, in turul al doilea, Melenchon. Amandoi extremistii sunt eurosceptici si anti-globalizare.

Citeste mai multe despre Le Pen:

In schimb, Macron, in varsta de 39 de ani, un candidat fara experienta electorala, are cele mai mari sanse de a ajunge in turul al doilea, unde va deveni favorit pentru a castiga fotoliul prezidential.

De remarcat este ca Macron ar castiga in fata oricaruia dintre cei trei contracandidati, in turul al doilea, iar Le Pen ar pierde in fata oricaruia, in timp ce Melenchon ar urma sa castige si in fata lui Fillon.

Citeste mai multe despre Macron:

Un factor care va cantari foarte mult va fi prezenta la urne, o prezenta de aproximativ 70 la suta fiind in avantajul lui Marine Le Pen. La ultimele scrutine prezidentiale, prezenta la urne a fost in jur de 80 la suta.

Iata toate stirile pe subiectul alegerilor prezidentiale din Franta

Ads