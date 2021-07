Bulgarii isi aleg un nou parlament. Competitie stransa intre un partid conservator si unul populist

Organizarea de noi alegeri in cea mai saraca tara din Uniunea Europeana a devenit necesara dupa trei incercari esuate de a forma un guvern.La urne sunt chemati 6.7 milioane de alegatori, care vor decide daca va putea fi formata o majoritate capabila sa guverneze in parlamentul de la Sofia.Este de asteptat o competitie stransa intre partidul conservator GERB al fostului prim-ministru Boiko Borisov si partidul populist Exista un Astfel de Popor (ITN) al animatorului de televiziune si politicianului Slavi Trifonov.Potrivit unor sondaje de opinie, la incheierea campaniei electorale ITN avea 21.3-21.8%, un usor avantaj fata de GERB, care ar putea obtine 20.3-21.5% din voturi.Este posibil ca fostul partid de guvernamant GERB sa piarda voturi in urma dezvaluirilor guvernului interimar cu privire la presupuse scandaluri de coruptie si administrare defectuoasa.GERB a castigat alegerile parlamentare din 4 aprilie cu un procent de 26%, dar nu a reusit sa gaseasca parteneri pentru a forma o coalitie.Formatiunea ITN a obtinut 17.6% din voturi si nu a dorit sa formeze un guvern minoritar.Se prefigureaza, din nou, un parlament fragmentat, format din sase pana la sapte partide.Este posibil ca formarea unui guvern sa fie dificila daca partidele din tabara anti-Borisov, reunite in jurul ITN, nu vor reusi sa ajunga sa aiba majoritatea absoluta.Sectiile de votare sunt deschise intre orele 07:00 - 20:00 (04:00 - 17:00 GMT).Dupa inchiderea acestora vor fi date publicitatii estimarile bazate pe rezultatele sondajelor realizate la iesirea alegatorilor din sectiile de votare.Rezultatele finale oficiale sunt asteptate in termen de pana la patru zile dupa alegeri.