Alegeri parlamentare in Bulgaria: Conservatorii lui Borisov se situeaza cu putin in fata noului partid antisistem

Conform sondajelor Gallup International si Alpha Research efectuate la iesirea din sectiile de vot, GERB ar obtine intre 22,1% si 23,5% din voturi, in timp ce formatiunea lui Slavi Trifonov ar acumula intre 21,5% si 22,3% din sufragii la aceste alegeri, organizate pentru a doua oara in trei luni. GERB, care a dominat politica bulgara in ultimul deceniu , a castigat deja alegerile din 4 aprilie, dar refuzul celorlalte partide de a i se alatura intr-o coalitie si absenta unei alternative guvernamentale au dus la alegerile anticipate din aceasta duminica.Rezultatele stranse subliniaza profunda divizare a societatii bulgare dupa zece ani de guvernare a GERB, pe fondul nemultumirii crescande fata de coruptia larg raspandita in Bulgaria, conform Reuters. Dupa cum arata rezultatele sondajelor la iesirea de la urne , GERB nu va obtine nici de aceasta data o majoritate clara, ceea ce prefigureaza noi probleme la formarea viitoarei coalitii de guvernamant.ITN se pozitioneaza mai bine, cu sprijinul partenerilor sai posibili, doua mici grupari axate pe lupta impotriva coruptiei.Saptamani de discutii pentru formarea noii coalitii, sau chiar alte alegeri ar putea duce la situatia ca Bulgaria sa intampine dificultati in utilizarea pachetului de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru relansarea economiei in urma epidemiei de coronavirus sau in aprobarea planurilor bugetare pentru 2022.