Alegeri parlamentare Moldova: Cozi uriase in strainatate

Pana la ora 9.00, la sectiile de votare din afara granitelor Republicii Moldova s-au prezentat la vot deja peste 16.000 de cetateni, anunta agora.md Intr-o fotografie postata pe Facebook se poate vedea coada uriasa formata la sectia de votare din Frankfurt, Germania, cu mai bine de o ora inaintea deschiderii urnelor.Moldovenii din Paris au venit la sectia de vot inca de la ora sase dimineata. Potrivit unui concetatean aflat de mai mult timp in Franta, la niciun scrutin anterior nu a mai fost o astfel de mobilizare.Lume multa este atat la sectiile de vot pentru locuitorii din regiunea transnistreana, cat si la cele din strainatate. Potrivit datelor oferite de Comisia Electorala Centrala, pana la ora 9.00, la cele 41 de sectii din regiunea transnistreana au votat peste 6.000 de alegatori.