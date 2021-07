Alegeri parlamentare Rep. Moldova: Peste 28% dintre alegatori au votat deja

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), prezenta la vot este mai mare in raioanele din estul tarii.Din totalul de 814.000 de voturi exprimate pana la acest moment, 53% apartin femeilor, care s-au prezentat astfel in numar mai mare la sectiile de votare.Cea mai "activa" la vot a fost populatia cu varsta cuprinsa intre 56 si 70 de ani, cu 39% din totalul voturilor exprimate.La 11 iulie 2021, cetatenii Republicii Moldova isi aleg un nou Legislativ. La sectiile de vot sunt asteptati peste trei milioane de alegatori.Citeste si: Alegeri parlamentare Moldova: Cozi uriase in strainatate