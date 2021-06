Cel mai credibil sondaj de opinie pentru parlamentarele din Republica Moldova. Patru partide ar intra in Legislativul de la Chisinau

Cei doi parteneri care au realizat sondajul de opinie sunt considerati cei mai credibili de pe piata sociologica din Basarabia. Potrivit datelor culese , doar patru partide politice ar accede in Legislativul de la Chisinau.Respondentii au avut de raspuns la intrebarea:"Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ati vota?".Raspunsurile au furnizat urmatoarele rezultate: PAS - 50,5% (partidul Maiei Sandu)Blocul electoral al Socialistilor si Comunistilor - 32,5% ( Igor Dodon Partidul SOR - 5,1% (Ilan Sor)Blocul electoral "Renato Usatii" - 5%Platforma DA - 2%Partidul Democratia Acasa - 1,5%AUR, potrivit sondajului, se situeaza in marja de eroare si nu este luata in calcul.