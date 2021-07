Alegeri in Republica Moldova: Cozi la sectiile de votare in Transnistria, unde s-ar da bani pentru voturi. Fortele ruse, pregatite sa intervina

Transportare organizata la vot

Fortele ruse, pregatite sa intervina

Pana aproape de ora 17.00 votasera deja peste 24.600 de alegatori domiciliati in regiunea transnistreana, conform aceluiasi post de radio, care relateaza, citand martori, ca dintre alegatorii transnistreni ar primi bani pentru votul lor. La Varnita, la cele patru sectii de votare s-au format cozi de zeci de persoane care asteapta sa-si exercite dreptul la vot, chiar de la primele ore ale diminetii, dupa cum a relatat o echipa de jurnalisti moldoveni de investigatie. De asemenea, coloane de zeci de masini erau parcate in preajma sectiilor de vot din Varnita."Am auzit ca fiecare care vine la vot primeste 200 de ruble, iar soferul care ii aduce - cate patru oameni in autoturism -400 de ruble pentru o ruta", le-a marturisit jurnalistilor de la Chisinau un localnic din Transnistria. Jurnalisti de la site-ul specializat Zona de Securitate au transmis de la fata locului ca au informatii veridice potrivit carora angajatilor fabricii de textile Tirotex din Bender/Tighina li se ofera un bon daca vin sa voteze, in timp cei de holdingul Sheriff o suma de aproximativ 25 de dolari de persoana."Am auzit si ca se ofera 500 de ruble fiecarui om care vine sa voteze", spune unul dintre jurnalisti, citati de Radio Chisinau. De asemenea la Rezina s-au format cozi la sectiile de votare deschise pentru cetatenii din regiunea transnistreana.Doua cazuri de transportare organizata a cetatenilor din regiunea transnistreana la sectiile de votare din satul Copanca, raionul Causeni si din orasul Rezina au fost raportate in primele ore ale diminetii de catre observatorii Promo-Lex.Ca si la alegerile prezidentiale, veterani ai razboiului de pe Nistru s-au organizat si monitorizeaza transportul care intra in localitate, notand numerele de inmatriculare. Din notitele lor rezulta ca autobuzul 7 care leaga Varnita de orasul Tighina circula mult mai des decat prevede orarul. De asemenea, ei au observat taxiuri care fac curse repetate, informeaza postul de radio Europa Libera. Interesul cetatenilor din aceasta zona pentru procesul electoral a crescut brusc incepand cu scrutinul parlamentar din 2016, cand peste 37.000 de cetateni au participat la vot, de patru ori mai multi decat la scrutinele anterioare, cand votau intre 5.000 si 8.000 de alegatori din stanga Nistrului, noteaza Radio Chisinau.In acelasi timp, fortele ruse de mentinere a pacii in Transnistria s-au declarat pregatite sa intervina in cazul unor provocari la sectiile de votare situate in zona de securitate a conflictului pentru alegerile parlamentare anticipare care au loc duminica in Republica Moldova. O declaratie in acest sens a fost facuta agentiei de presa ruse TASS de Andrei Gorobtov, seful delegatiei ruse in cadrul Comisiei mixte de control (CUC), un organism colectiv de coordonare a operatiunii de pace de pe Nistru."Comandamentul contingentului Federatiei Ruse a dat instructiuni cum sa actioneze militarii in astfel de situatii si au fost luate masuri suplimentare in eventualitatea unor provocari despre care ne-au avertizat fortele de ordine. Trupele de mentinere a pacii sunt pregatite sa desparte partile aflate in conflict, in caz ca asemenea situatii vor aparea in conformitate cu regulile stabilite", a declarat Gorobtov.Responsabilul rus a spus ca anterior in zona de securitate au avut loc deja provocari puse la cale de unul din partidele moldovene, care a incercat sa patrunda in Transnistria.Potrivit media de peste Prut, reprezentanti ai patru formatiuni unioniste care participa la actualele alegeri pe liste comune - Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), Uniunea Salvati Basarabia, Partidul Popular Romanesc (PPR) si Partidului Partidul Liber (PL) au incercat sa ajunga in cursul saptamanii la Tighina pentru a face campanie electorala, dar la asa-numita "granita de la Varnita" au fost opriti de barbati in uniforme militare, dintre care unii aveau insemnele armatei ruse.