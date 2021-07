Sute de kilometri pe drum pentru a vota. Unii basarabeni din diaspora au plecat de sambata spre sectiile de vot

Multi trebuie sa parcurga sute de kilometri pentru a vota si spun ca sunt motivati de dorinta de a vedea schimbari in Republica Moldova Familia Neagu si Nedzelschi, din satul Olanesti, raionul Stefan Voda locuiesc de 8 ani in Norvegia , regiunea Bergen. Ei au pornit de sambata spre sectia de votare de la Oslo. Avem de parcurs peste 500 km intr-o directie - din Bergen spre Oslo , pentru ca numai acolo este sectie de votare. Am pornit de astazi, ca maine dimineata sa fim pe loc si sa votam", spun ei, citati de Ziarul de Garda Pe 11 iulie 2021, in Republica Moldova au loc alegerile parlamentare anticipate. Alegatorii vor putea vota pentru unul dintre cei 23 de concurenti electorali inscrisi pe buletinele de vot. In diaspora au fost organizate 150 de sectii de vot , fiecare avand 5.000 de buletine. La alegerile prezidentiale din 2020 au votat la sectiile din strainatate 260.000 de basarabeni stabiliti peste hotare. La multe sectii s-au terminat buletinele, astfel incat nu toti cetatenii moldoveni au reusit sa isi exprime dreptul de vot.