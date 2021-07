Indemn ilar rostit in dialect moldovenesc pur: "Altfel, o sa deie pe deasupra!". Scopul filmelor care circula in Basarabia VIDEO

Spoturile video sunt realizate in cadrul campaniei, implementata de Asociatia Promo-LEX pentru a contribui la antrenarea alegatorilor in procesul electoral si promovarea unui vot informat si constient.Campania este realizata de Asociatia Promo-LEX, in cadrul Programului "Democratie, Transparenta si Responsabilitate", implementat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite, prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID).