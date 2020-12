Cand va prelua Maia Sandu mandatul de presedinte. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor

"Curtea Constitutionala a hotarat confirmarea alegerilor din 15 noiembrie 2020 si validarea alegerii Maiei Sandu in functia de presedinte al Republicii Moldova. Prezenta hotarare este definitiva si nu poate fi supusa niciunei cai de atac si intra in vigoare la data adoptarii si este publicata in Monitorul Oficial", a declarat Domnica Manole, presedintele Curtii Constitutionale, potrivit Moldpres, citata de AGERPRES.Potrivit sursei citate, Maia Sandu a renuntat la calitatea de membru al PAS si la functia de presedinte al formatiunii, chiar cu o zi inainte de validarea mandatului sau. Conform legislatiei, candidatul a carui alegere a fost validata urmeaza sa depuna juramantul in fata Parlamentului si Curtii Constitutionale cel tarziu la 45 de zile dupa alegeri.Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat ca ceremonia de investire in functie va avea loc pe 24 decembrie 2020. Conform constitutiei Republicii Moldova, mandatul presedintelui ales dureaza 4 ani si se exercita de la data depunerii juramantului.CITESTE SI: