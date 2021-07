Primele declaratii ale liderilor PAS dupa inchiderea urnelor in Republica Moldova: "Speranta cetatenilor este ca, de maine, sa avem un viitor mai bun"

"Le multumesc cetatenilor nostri, oamenilor buni ai acestei tari pentru lucrul extraordinar pe care l-au facut astazi. Le multumesc celor din Chisinau, celor din sate si orase, cetatenilor din diaspora care au mers si au votat pentru un viitor mai bun la noi acasa. Vedem cu totii cum s-a votat - peste 200 de mii de cetateni in diaspora, 1.466.000 cetateni au votat in total. Speranta lor este ca, incepand cu ziua de maine , vom avea un viitor mai bun. Vreau sa mentionez ca aceste rezultat s-a intamplat in niste conditii vitregi. In pofida tuturor minciunilor, obstacolelor, puse in fata cetatenilor, in fata diasporei, lumea a iesit si a votat. Am vazut o campanie murdara, practici de cumparare a voturilor. In pofida acestor obstacole, oamenii au iesit si au votat pentru un viitor mai bun", a declarant, duminica seara, Igor Grosu. Acesta a avut un mesaj si catre institutiile statului : "Sarcina voastra este sa vegheati in continuare, dupa ce s-au inchis sectiile de vot, ca votul oamenilor sa nu fie fraudat, furat. Oponentii nostri nu se vor lasa batuti. Vor incerca sa triseze si in timpul procesului de numarare a voturilor. Ma adresez membrilor birourilor sectiilor de vot, va rugam frumos, fiti responsabili. Vom astepta cu rabdare rezultatele, vom fixa toate incercarile de a compromite votul".Potrivit datelor unui sondaj telefonic realizat pe durata zilei, PAS ar conduce cu peste 55% dintre voturi.