40 la suta din locurile noului parlament votat in Republica Moldova vor fi ocupate de femei. Ce varsta are cel mai tanar deputat

Eugeniu Sinchevici are 22 de ani, iar in viitorul Parlament ar putea fi cel mai tanar ales al poporului. La scrutinul din 11 iulie a candidat din partea Partidului Actiune si Solidaritate. Intrebat daca s-a visat vreodata deputat anume la aceasta varsta, tanarul a precizat ca aceasta functie nu reprezinta pentru el nimic altceva decat o modalitate prin care poate face viata tinerilor mai buna.In declaratia sa de avere, Sinchevici nu indica nici masina si nici locuinta.Cel mai in varsta ales al poporului este Eduard Smirnov din partea Blocului Comunistilor si Socialistilor.Acesta are 81 de ani si ar putea fi deputatul care va prezida prima sedinta a Parlamentului. La fel, pentru prima data in istoria Republicii Moldova in Parlament ar putea accede 44 de femei. Cele mai multe vin din partea Partidului Actiune si Solidaritate, fiind vorba de 25 de reprezentante ale sexului frumos.In fractiunea Blocului Comunistilor si Socialistilor ar putea fi 13 femei, iar de la Partidul SOR - 2. Printre deputatii care vor reveni in Parlament dupa o pauza mai indelungata se numara Vladimir Voronin . Acesta ar putea sa ocupe fotoliul de deputat dupa o intrerupere de aproape trei ani.Ultima data, Partidul Comunistilor a ajuns in Legislativ in 2015. Tot dupa o pauza, ar putea reveni in fotoliul de deputat si colegul sau de bloc, socialistul Igor Dodon , fostul presedinte al Republicii Moldova, dar si Mihail Druta, ex-deputat in primul Legislativ.Dupa receptionarea tuturor proceselor verbale, CEC are la dispozitie 5 zile sa pentru totalizarea rezultatului alegerilor si pentru intocmirea unui proces verbal, pe care il va transmite Curtii Constitutionala, responsabila de validarea sau invalidarea alegerilor, relateaza TV8.