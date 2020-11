Igor Dodon a pierdut alegerile si in satul natal al sotiei. Maia Sandu a luat 59,42% din sufragii, in Molovata

Igor Dodon a negat zvonurile precum ca ar putea deveni prim-ministru pana la sfarsitul acestui an

Alegatorii din Molovata, satul natal al Galinei Dodon, au ales in favoarea candidatei Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), Maia Sandu, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Aici Sandu a acumulat 643 de voturi, echivalentul a 59,42%, scrie Z iarul de Garda Pentru Igor Dodon au votat 433 de locuitori ai satului respectiv.Comisia Electorala Centrala a validat vineri, 20 noiembrie, rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, confirmand victoria Maiei Sandu.Invingatoarea a obtinut in al doilea tur 943.006 voturi, iar Igor Dodon a obtinut 690.615, potrivit procesului verbal privind totalllizarea rezultatelor, conform moldova.europalibera.org."Am vazut cum mai multi analisti politici au inceput sa lanseze speculatii ca Igor Dodon repede va face nu stiu ce, repede isi va da demisia, Greceanii il va numi in functie de premier pana la sfarsitul acestui an. Mari aberatii. Aceasta ar fi cea mai mare greseala a mea de pana acum. Mandatul de presedinte este pana la data de 23 decembrie sau pana la depunerea juramantului urmatorului presedinte. Pana atunci eu nu imi dau demisia", a spus Dodon la tv8.md "Dupa aceasta imi voi restabili calitatea de membru PSRM si voi reveni cu sustinerea colegilor in fruntea partidului socialistilor, pe care eu l-am creat si l-am ridicat din 2011 de la zero", a mai adaugat Dodon.Pe 15 noiembrie a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidentiale in Republica Moldova. In urma scrutinului Maia Sandu a fost aleasa in calitate de presedinte. Aceasta a acumulat 57, 72% din numarul total de voturi.Citeste si: