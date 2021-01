Maia Sandu, dupa intalnirea cu Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene: "Am subliniat ca cetatenii mi-au oferit un mandat puternic anticoruptie"

Sefa statului moldovean a spus ca discutiile s-au purtat pe tema integrarii in Uniunea Europeana, accesul la vaccinarea anti-COVID si despre situatia in care se afla fermierii din cauza pandemiei de coronavirus."Am avut o intrevedere cu Ursula von der Leyen, Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, careia i-am multumit in numele meu si al Republicii Moldova pentru sustinerea oferita de-a lungul anilor in diferite domenii, sustinere care a apropiat tara noastra de familia europeana si de care au beneficiat cetatenii nostri.Am accentuat ca pentru noi integrarea europeana nu este un termen abstract. Este un plan de lucru pentru a construi un stat cu institutii functionale, puternice si pentru a imbunatati situatia din tara prin proiecte de cooperare concrete", a transmis Maia Sandu pe Facebook Maia Sandu a mai discutat cu Ursula von der Leyen si despre accesul la vaccinarea anti-COVID"Am discutat despre importanta accesului mai rapid la vaccinuri anti-Covid-19 pentru cetatenii Republicii Moldova si necesitatea de a asigura sistemul de sanatate cu echipament de protectie, despre importanta asistentei financiare pentru tara noastra in urmatorii ani, cat si cea a Parteneriatului Estic pentru apropierea noastra de valorile si standardele europene. Doamna Ursula von der Leyen ne-a asigurat ca putem continua sa ne bazam pe toata sustinerea din partea UE atat cu privire la vaccinarea cetatenilor nostri, cat si cu referire la asistenta financiara continua pentru a implementa reformele planificate", a mai precizat Maia Sandu.Seful statului moldovean a mai vorbit si despre situatia grea a fermierilor."Am vorbit despre situatia grava in care se afla fermierii nostri si intreprinderile mici si mijlocii din cauza pandemiei si secetei si despre modul in care pot fi ajutati sa treaca peste criza.Am subliniat faptul ca cetatenii Republicii Moldova mi-au oferit un mandat puternic anticoruptie si ca alegerea mea in calitate de Presedinte este un prim pas spre consolidarea unei democratii cu adevarat europene a Republicii Moldova. Dupa alegerile parlamentare anticipate si crearea unui guvern functional va fi posibila implementarea reformelor pe care ni le-am planificat", a mai spus Maia Sandu.Presedintele Republicii Moldova a mai arata ca "cetatenii Republicii Moldova s-au convins timp de multi ani ca Uniunea Europeana a fost intotdeauna alaturi de noi, si in momentele bune, si in momente mai grele. Cooperarea cu UE a adus si aduce in continuare beneficii concrete cetatenilor nostri.Zona de Liber Schimb cu UE a permis marirea schimburilor comerciale, crearea locurilor de munca acasa, in tara noastra, si a crescut rezistenta Republicii Moldova la socurile economice atat de ordin intern, cat si de ordin extern. Cooperarea cu UE este esentiala pentru tara noastra, atat pe dimensiunea intaririi institutiilor, cat si pentru a atenua efectele crizei economice".Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a inceput luni vizita oficiala la Bruxelles.Citeste si: