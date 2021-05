Cine deschide lista AUR la alegerile din Republica Moldova. "O cetateanca plecata de mai multi ani la munca in Italia"

Partidul Democratia Acasa,

Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor,

Partidul Politic Acasa Construim Europa,

Partidul Actiunii Comune - Congresul Civic,

Blocul Electoral "Renato Usatii",

Partidul Actiune si Solidaritate,

Partidul Politic "Sor",

Partidul Politic Miscarea Profesionistilor "Speranta - Надежда",

Partidul Democrat din Moldova.

Este vorba despre o femeie pe nume Victoria Grosu Vremes, prezentata de presa din Basarabia drept "o cetateanca a Republicii Moldova plecata de mai multi ani la munca in Italia".Potrivit publicatiei citate, decizia privind capul de lista a fost luata joi, 27 mai, in cadrul unei sedinte a Biroului National Politic AUR din Republica Moldova.Victoria Grosu Vremes este plecata din 2005 la munca in Italia si este coordonatorul AUR din Peninsula.Reprezentantii AUR Republica Moldova au anuntat ca vor depune lista completa a candidatilor partidului in cursul zilei de vineri, 28 mai.Pana joi, 9 formatiuni politice si-au depus listele de candidatati pentru participarea la scrutinul din Republica Moldova: