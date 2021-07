Ludovic Orban felicita partidul Maiei Sandu pentru victoria in alegerile parlamentare anticipate

"Salut victoria Partidului Actiune si Solidaritate ! Este o veste extraordinara care vine din Republica Moldova, ai carei cetateni au luat o decizie ferma, pro-europeana! Felicitari presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu , pentru decizia organizarii alegerilor anticipate, care s-a dovedit una corecta, si pentru determinarea de a crede intr-un viitor mai bun pentru toti cetatenii moldoveni" a scris Ludovic Orban pe Facebook, duminica seara.Liderul PNL a mai aratat ca il bucura mobilizarea din diaspora si a dat asigurari ca va ramane mereu alaturi de Partidul Actiune si Solidaritate din Republica Moldova."Ma bucura nespus mobilizarea diasporei si hotararea de a-si face auzita vocea in favoarea compatriotilor din Republica Moldova. In calitate de presedinte al PNL, am fost si voi ramane alaturi de Partidul Actiune si Solidaritate, fata de care ma leaga nu doar apartenenta la aceeasi familie politica europeana, ci si acelasi atasament pentru un parcurs democratic si pro-occidental al Republicii Moldova", a mai scris Orban.Potrivit datelor unui sondaj telefonic, pentru PAS au votat putin peste 55%, iar pentru Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor - 24%.Citeste si: Umilinta maxima pentru AUR in Republica Moldova. Alianta a luat sunt 1% la alegerile parlamentare