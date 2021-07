Alegerile din Republica Moldova si politica Romaniei: "Tot ce a facut Bucurestiul in ultimii ani, pana in aceasta primavara, a fost impotriva acestei victorii"

"Daca rezultatele alegerilor din Republica Moldova nu arata nevoia urgenta de schimbare de paradigma a politicii externe a Bucurestiului fata de Moldova, atunci nimic nu o va face.Rezultatele alegerilor din Moldova sunt un dezastru pentru establishmentul politicii externe romanesti. Nu o vor arata, chiar se vor declara bucurosi de victoria istorica a PAS si a Maiei Sandu, dar in realitate Bucurestiul este martorul unui faliment strategic si intelectual al intregii sale non-strategii din Moldova. Tot ce a facut Bucurestiul in ultimii ani, pana in aceasta primavara, a fost impotriva acestei victorii. Iar marile somitati ale politicii externe romanesti inca aveau sperante, inca urmareau o discreditare, o reducere a sprijinului de care se bucura Maia Sandu. Totul pentru a le permite si lor sa joace in continuare in cocina de porci de la Chisinau.Maia Sandu si PAS au fost tratati cu spatele ani de zile de catre Bucuresti. S-au refuzat intalniri, s-au facut presiuni sa se comporte altfel, s-a refuzat sprijin impotriva oligarhizarii Moldovei. Toate acestea in acelasi timp ce somitati ale politicii externe romanesti, cu functii si fara functii publice, pupau ghiulul lui Plahotniuc si al aghitantilor sai.Logica strategica in care Bucurestiul a functionat vis-a-vis Moldova a fost cea a pragmatismului idiot. Se dorea cumpararea politicienilor de top la bucata, dar se ajungea ca agentii Romaniei (inclusiv lideri de rang inalt) sa fie transformati in slujitori umili ai intereselor difuze ale unui oligarh sau altul. Bucurestiul a facut un pariu falimentar in Moldova, aproape colapsand credibilitatea si legitimitatea viziunii pro-europene si efectiv eviscerand miscarea unionista. Unionismul nu mai exista in Moldova decat in randul unor politicieni corupti si marginali pe care nu ii mai baga nimeni in seama. Bucurestiul a devastat, a terminat proiectul unionist din Moldova pentru o generatie. Ce domina acum este un moldovenism "soft", pro-european, vs. un moldovenism "hard", pro-rus.Clivajul politic moldovean s-a dezvoltat acum pe doua dimensiuni, cel identitar-geopolitic si cel anti-coruptie. Iar coruptia favorizata de logica idioata a Bucurestiului a permis aparitia celei din urma dimensiuni. Si, cumva amuzant, Romania a contribuit si cu binele si cu raul in ceea ce priveste coruptia din Moldova. A fost unul din actorii care a favorizat acapararea oligarhica a republicii in ultimul deceniu, sub Plahotniuc si Filat, cu gandul ca or fi ei oligarhi, dar sunt de-ai nostri. Dar, in acelasi timp, a oferit si un model anti-coruptie prin campania, deja efectiv terminata, anti-coruptie de la Bucuresti. Una alba, alta neagra.Ce este clar oricui nu are interese sa-si apere fotoliul dintr-un institut sau institutie de forta este ca Romania are nevoie de o noua strategie pentru Moldova. Si de o intreaga noua echipa care sa se ocupe de ea. O strategie care sa nu depinda de un om sau altul din Moldova si care sa se gandeasca prioritar la interesele statului, asa cum sunt ele definite in momentul asta, si la interesele sutele de mii de cetateni romani din Moldova. Inclusiv acea cetateana romana numita Maia Sandu", a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Principalul partid proeuropean din Republica Moldova , Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare.Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor. Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj dupa alegerile din Republica Moldova, in care ii felicita pe moldoveni pentru vot si pentru "optiunea clara" pentru integrare europeana. Seful statului afirma ca Romania "va fi alaturi" de Republica Moldova in sustinerea reformelor din aceasta tara."Felicitari cetatenilor R. Moldova pentru spiritul civic si optiunea clara pentru reforme, stat de drept si integrare europeana! Felicitari Maia Sandu pentru curaj, perseverenta si viziune! Romania va fi alaturi de R. Moldova in sustinerea reformelor si parcursului european!", a transmis Klaus Iohannis luni dimineata, pe Twitter