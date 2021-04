Republica Moldova, in pragul alegerilor anticipate. Presedintele Maia Sandu este gata sa dizolve Parlamentul

Potrivit sefului statului, prin decizia de azi s-a demonstrat ca viitorul R.Moldova nu mai este "in buzunarul unor hoti, ci este in manile cetatenilor".Presedintele a mentionat ca decizia privind data dizolvarii Parlamentului si declansarii anticipatelor se va lua in urma hotararilor CCM.La fel, a precizat Sandu, la organizarea scrutinului ar trebui de tinut cont de situatia pandemica, dar si de prevederile constitutionale.Amintim ca Inalta Curte din Republica Moldova a constatat circumstantele care justifica dizolvarea Parlamentului. Astfel, seful statului este in drept sa semneze decretul de dizolvare a forului suprem.