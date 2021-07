Mesajul Maiei Sandu dupa ce partidul sau a castigat alegerile parlamentare: "Sper ca astazi sa fie sfarsitul domniei hotilor asupra Moldovei"

"Va multumesc celor care ati mers astazi la vot si ati pus umarul la intarirea democratiei in Moldova. Democratia noastra este inca tanara, cu multe probleme, dar exemplul celor care, in tara sau in diaspora, au trecut peste toate obstacolele pentru a merge la vot este un motiv de a avea incredere ca vom reusi sa construim o tara libera si un stat care se ingrijeste de cetatenii sai", a scris Maia Sandu pe Facebook Ea le-a promis moldovenilor ca se va implica asa incat pe viitor alegerile sa aiba loc in conditii optime, iar coruptia electorala sa dispara."La aceste alegeri s-a confirmat inca o data ca unele institutii ale statului sunt departe de a raspunde asteptarilor cetatenilor. Unele institutii care s-au ocupat de organizarea alegerilor sunt intoarse cu cheia politica, ignora legile si pun in pericol organizarea unor alegeri libere si corecte. Daca vrem sa devenim o democratie puternica, astfel de lucruri nu trebuie sa se mai repete. Avem nevoie de institutii puternice, care sa respecte si sa asigure alegerea libera a oamenilor.Citeste si: Umilinta maxima pentru AUR in Republica Moldova. Alianta a luat sub 1% la alegerile parlamentare Ca presedinte, va promit ca, in urmatorii ani, voi face tot ce-mi sta in puteri pentru ca oamenii sa poata sa voteze mai usor, fara presiuni si fara coruptie electorala. Aceasta este o prioritate pentru viitorul Parlament si sper sa pot lucra alaturi de o majoritate formata din oameni onesti pentru a face din ziua votului o sarbatoare a democratiei pentru fiecare cetatean", a mai scris Maia Sandu.Presedintele Moldovei s-a aratat optimista in privinta viitorului pe care il are Republica. "Sper ca astazi sa fie finalul unei ere grele pentru Moldova, sper ca astazi sa fie sfarsitul domniei hotilor asupra Moldovei. Provocarile sunt mari, iar oamenii au nevoie de rezultate. Oamenii trebuie sa simta cat mai curand beneficiile unui Parlament curat si ale unei guvernari care chiar se preocupa de problemele populatiei.Citeste si: Ludovic Orban felicita partidul Maiei Sandu pentru victoria in alegerile parlamentare anticipate Energia de astazi de la vot trebuie folosita pentru a schimba Moldova si pentru a o transforma intr-o tara din care nu doar ca nu se mai pleaca, dar in care se si revine. Ca presedinte, vreau sa lucrez alaturi de un guvern integru si competent pentru a uni societatea si a pune interesul cetatenilor in centrul eforturilor de guvernare. Pentru ca merita!Dupa ce se vor numara voturile si se vor valida alegerile, vom putea discuta despre pasii constitutionali pentru formarea Guvernului. Felicitari, Moldova!", a incheiat Sandu.