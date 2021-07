Cine este Natalia Gavrilița, femeia care ar putea fi numită premier al Republicii Moldova de către Maia Sandu

”Ar putea fi, am auzit, însă, evident, eu așa cred, că din cei doi candidați propuși anterior de Maia Sandu ar putea să se regăsească și așa ar fi corect”, a declarat Vlad Filat , potrivit n4.md Natalia Gavrilița,candidata desemnată de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru funcția de prim-ministru, a fost ministru al Finanțelor în Guvernul Sandu și este economistă de profesie, potrivit agora.md Gavrilița este directoare generală a Fondului Global pentru Inovare cu sediul la Londra, Marea Britanie și are experienţă în domeniul guvernării și consultanţă în dezvoltare.În 2013-2015, a fost secretar de stat la Ministerul Educației. A lucrat în consultanță în Marea Britanie, dar și în proiecte de guvernare și evaluare în Tadjikistan, Indonezia , Nigeria și Teritoriile Palestiniene Ocupate. ÎDin 2017, este membră a Partidului Acțiune și Solidaritate și a absolvit dreptul la Universitatea de Stat din Moldova şi un master în politici publice la „Harvard Kennedy School”.În ultima declarație de avere, depusă în 2019 la ANI, a notat că a primit salariu de peste 30 de mii de lire sterline de la Fondul Global pentru Inovare din Londra, Marea Britanie, peste 10 mii de lei de la Ministerul Finanțelor și aproape cinci mii de lei de la Cancelaria de Stat. Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate ( PAS ), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare.Astfel, in urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.