After-poll la inchiderea urnelor din Republica Moldova. Partidul Maiei Sandu a obtinut 55% din voturile alegatorilor

Chiar daca prezenta nu a fost una foarte ridicata, numarul celor care s-au prezentat la urne pana la ora 21.00 este de peste 1,46 milioane de alegatori, reprezentand 48,24% din totalul persoanelor cu drept de vot. In diaspora au votat pana la ora 21.00 (ora Republici Moldova) aproximativ 200.000 de persoane.Comunitatea WatchDog.md si Institutul de Politici Publice prezinta rezultatele primului after-poll, la ora 21:00, dupa inchiderea sectiilor de votare. Conform primelor rezultate, Partidul Actiune si Solidaritate a obtinut cele mai multe voturi in cadrul scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie, iar Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor s-au clasat pe locul doi. datele statistice nu includ votul in disapora.La sondajul telefonic au participat 2.764 de cetateni. Datele au fost colectate astazi, 11 iulie, in intervalul: 12:00 - 21:00.La sondajul telefonic au participat 2 764 de cetateni. Datele au fost colectate astazi, 11 iulie, in intervalul: 12:00 - 21:00. Datele colectate nu includ regiunea transnistreana si diaspora.Partidul Actiune si Solidaritate - 55,1%Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor - 24,0%Partidul Politic Sor - 8,1%Blocul electoral "Renato Usatii" - 4,1%Platforma Demnitate si Adevar -1,8%Partidul Politic "Democratia Acasa" - 1,1%Potrivit Codului Electoral, sectiile de votare isi pot prelungi activitatea in cazul atestarii unui numar mare de alegatori care nu si-au exercitat dreptul la vot.Au fost facute mai multe contestati si semnalate cazuri de pretinsa incalcare a legislatiei electorale. In strainatate, sute de persoane au stat la cozi pentru a-si exercita dreptul de vot.Au fost deschise 2.150 de sectii de votare, dintre care 150 in afara tarii (12, in Romania) si 41 pentru cetatenii cu drept de vot din localitatile din stanga Nistrului.Pentru cele 101 mandate de deputat s-au inscris circa 1.800 de candidati din 20 partide politice, 2 blocuri electorale si un candidat independent.