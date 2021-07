Politia din Republica Moldova nu poate sanctiona turismul electoral. Au fost sesizate 19 cazuri de transportare organizata la vot

Oamenii legii nu pot aplica sanctiuni, deoarece, in opinia acestora, acestea nu constituie incalcare a legislatiei electorale, a anuntat seful adjunct al Inspectoratului General de Politie, Maxim Maxian, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Radio Chisinau.El a explicat ca politia nu se poate baza pe emotii si deductii si nu poate initia dosare pe asemenea cazuri, care nu sunt prevazute de legislatie ca ilegalitati. De asemenea, au fost raportate 7 cazuri de banuiala rezonabila de corupere a alegatorilor si o sesizare a unui concurent electoral referitoare la agitatia electorala sambata, cand acest lucru nu a fost permis, precum si transportarea de alegatori in Italia."Politia aplica legea. Nu se poate ca deductiile, expunerea viziunilor sa le incadram ca dispozitii ale normei juridice, atat timp cat legiuitorul nu a prevazut norma de incalcare. Faptul ca patru cetateni s-au unit si au inchiriat un automobil, un taxi, au convins o alta persoana sa-i duca nu este o infractiune. Acolo unde sunt elemente de corupere, cu oferire de surse financiare, obiecte de pret, determinari si influente psihologice de a vota sau nu pe un concurent sau de a participa sau nu la scrutin - toate cazurile de acest fel politia le examineaza si va expedia materialele Procuraturii Anticoruptie, pentru infaptuirea urmaririi penale", a explicat responsabilul politiei de la Chisinau. In total de la deschiderea sectiilor de vot au fost inregistrate peste 100 de abateri electorale, conform politiei moldovene."Politia a inregistrat mai multe cazuri de corupere a alegatorilor, dintre care cate doua la Bender si Drochia, precum 19 cazuri de transportare (organizata) a alegatorilor in Bender, Falesti, Floresti si Rezina", a declarat Marin Maxian, citat de TV8.Anterior, acelasi post de televiziune a transmis ca o companie de transport care opereaza tur-retur din Federatia Rusa in Republica Moldova a anuntat ca va oferi gratis vouchere in valoare de 1000 de ruble rusesti, echivalentul a 246 de lei (moldovenesti) celor care pe 11 iulie vor calatori din Moscova sau Sankt Petersburg spre Republica Moldova si invers. Pentru a obtine aceste vouchere, persoanele interesate trebuie sa vina la adresele indicate de companie, care coincid cu adresele sectiilor de vot din Moscova si Sankt Petersburg. La IGP au mai fost raportate 13 cazuri de afisaje electorale , dintre care 2 nu s-au confirmat, iar restul se examineaza, 10 cazuri de agitatie electorala, dintre care in 3 nu s-au constatat contraventii, iar 7 sunt in curs de examinare. In 14 cazuri au fost fotografiate buletinele de vot, in 3 situatii unii alegatori au fost impiedicati sa-si exercite dreptul la vot, fiind semnalate si 2 cazuri de deteriorare a stampilei la votul cu urna mobila.Duminica, in Republica Moldova au loc alegeri parlamentare anticipate. Pentru cele 101 mandate de deputat concureaza candidati din 20 de partide politice, doua blocuri electorale si un candidat independent.