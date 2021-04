Un politician din Basarabia s-a fotografiat la vaccinare cu seringa avand capacul pus. Comentarii acide: "In rest, totul e bine"

"M-am vaccinat cu AstraZeneca. Aveti grija de sanatate!", este mesajul pozat de Durlesteanu. In fotografia tip selfie care o infatiseaza la vaccinare, seringa apare avand capacul pus.Un comentator atrage atentia asupra detaliului: "Ati uitat sa scoateti capacu de protectie de la ac, da in rest e bine!".Durlesteanu ii raspunde ca "este in farmacie amplasat centrul de vaccinare si dupa ce faci poza scoti capacul... igiena e pentru toti... cu telefonul in mina si cu capacul scos nu se permite....".Criteriile de prioritate la vaccinare in Republica Moldova sunt vagi si permit accesul preferential al persoanelor influente.Mariana Durlesteanu s-a aflat in prim-planul atentiei publice in Basarabia in cursul lunii februarie 2021, cand a fost propusa pentru functia de prim-ministru de PSRM, formatiunea politica condusa de fostul presedinte Igor Dodon Intre 2008 si 2009, Mariana Durlesteanu a fost ministru al Finantelor in Republica Moldova, iar in 2004 a fost ambasador al Basarabiei in Marea Britanie.