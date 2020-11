UPDATE Rezultate finale in Republica Moldova: Maia Sandu, victorie categorica in fata lui Igor Dodon. "Nu mai vreau ca Moldova sa fie asociata cu saracia si coruptia"

Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon , care a pierdut alegerile pentru al doilea mandat, a declarat luni, 16 noiembrie, ca ia in calcul posibilitatea contestarii rezultatelor scrutinului desfasurat duminica.El a afirmat, luni, ca are informatii potrivit carora in alegerile de duminica au existat "incalcari fara precedent" a legilor electorale, referindu-se in special la v otul din diaspora. Potrivit CEC, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale s-au prezentat la urne 1.650.131 alegatori, iar dintre acestia 1.633.625 au avut voturile valabil exprimate. Datele comunicate de CEC sunt preliminarii, ele urmand a fi validate dupa transmiterea catre autoritatea electorala a buletinelor de vot si a proceselor-verbale in original."Voi ati invins! Victoria este a dumneavoastra! Multumesc pentru mobilizarea si increderea enorma! Va promit sa pretuiesc si sa consolidez aceasta unitate. Oamenii Moldovei sunt buni si corecti. Cand ei se unesc, pot face orice. Multumesc pentru bucuria si mandria de a face parte din acest popor!Puterea este a dumneavoastra. Solidaritatea voastra a invins. Victoria de astazi este victoria celor care vor o tara buna, corecta. Unitatea care a invins astazi ne va ghida si in anii care urmeaza. Aceasta victorie este un pas pentru lucrurile pe care urmeaza sa le facem impreuna.Increderea acordata ma onoreaza si ma motiveaza sa continuam pe calea reformarii clasei politice. Inteleg ca urmeaza patru ani de munca pentru a recladi institutiile statului. Moldovenii vor un stat care sa nu-i fure, vor un stat care apara si ajuta cetatenii sai, un stat care uneste. Oamenii vor un stat cu institutii puternice, cu functionari publici care ascult legile nu cerintele partidelor. Cetatenii vor o guvernare responsabila. Voi demara o serie de consultari.Nu mai vreau ca Moldova sa fie asociata cu saracia, coruptia si emigrarea", a declarat Maia Sandu , dupa afisarea rezultatelor.Maia Sandu l-a invins zdrobitor pe Igor Dodon, diferenta fiind de aproape 15 procente in favoarea candidatei pro-europene. Sandu are cu 253.347 de voturi mai mult ca Dodon.Dupa centralizarea tuturor celor 2.143 de procese verbale situatia se prezinta astfel:In cele 139 de sectii deschise in strainatate, Maia Sandu a castigat cu aproape 93% din voturi:- Maia Sandu - 243.605 (92,94%)- Igor Dodon - 18.498 (7,06%)Prezenta la vot in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale a fost de 52,69%, respectiv 1.644.510 alegatori s-au prezentat la urne in total.