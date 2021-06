Presa germana: Operatiunea secreta a Rusiei de a influenta alegerile din Republica Moldova prin care sa-l scoata pe Dodon presedinte

Ziarul Bild, publicatia cu cea mai mare audienta din Germania a publicat un document care indica devizul de cheltuieli suportate de Moscova pentru a-l ajuta pe Igor Dodon. BILD scrie ca acelasi traseu ar putea fi urmat si in Germania, care se pregateste de alegeri parlamentare pe 26 septembrie, scrie g4media Planul Rusiei pentru ca Igor Dodon sa castige alegerile din Republica MoldovaConform documentului, Kremlinul a investit in total 11,453 milioane de euro cu scopul de a-l face pe Igor Dodon noul presedinte al Moldovei si pentru a-si consolida influenta in Europa Centrala.Patru milioane de euro erau destinati ca mita pentru "candidatii prietenosi" care trebuiau sa implementeze politica Rusiei in Republica Moldova dupa alegeri, 528.000 de euro urmau sa mearga la "proiecte media" de propaganda, 393.000 de euro observatorilor electorali straini care trebuia sa afirme ca alegerile au fost curate.De asemenea, jumatate de milion de euro fusesera alocati pentru "procesarea rezultatelor de catre comisia electorala", acesta fiind ultimul as din maneca Kremlinului, in cazul in care Dodon era aproape sa piarda.Iata ce proiecte identificase Serviciul de Informatii Secrete al Kremlinului, in anul 2020. Crearea unui personaj "pro-Moldova" si "pro-Sandu". Un "anti-erou", "extremist de dreapta, cu nume de cod "Adolf" care, cu "personalitatea sa scandaloasa anti-rusa", ar fi mimat simpatia pentru tabara pro-europeana. Personajul ar fi trebuit sa fie un "extremist de dreapta" care "sa critice extrem de mult toti candidatii, cu exceptia Maiei Sandu", atat pe retelele de socializare, cat si pe diferite canale TV. Actorul primea 1.000 de euro pentru prestatia sa.- descurajarea votantilor partidelor de dreapta unioniste sa mearga la urne si sa voteze impotriva lui Dodon.Urma sa fie folosit un actor "binecunoscut, pro-european", "poate proprietar de club de noapte", ar trebui sa puna la indoiala moderat si politicos obiectivele partidelor pro-occidentale si sa recunoasca contradictiile din ce in ce mai mari. "Ar trebui sa critice toti politicienii, dar se concentreaza pe Maia Sandu ". Trebuia sa fie mesajul "pro-europeanului" cumparat.trebuia sa produca un canal Telegram vizibil, care "cu 80% stiri adevarate si 20% stiri false" ar fi trebuit sa zdruncine increderea cetatenilor in politica si astfel sa ii impiedice sa voteze.- ︎urma sa foloseasca un alt canal Telegram pentru a expune "canalele de Telegram populare pro-occidentale ca dependente politic si pentru a scoate la lumina adevaratele motive ale autorilor".Jurnalistii care ar fi lucrat la aceste publicatii urmau sa fie platiti cu cate 400 de euro lunar, iar directorii cu cate 1.000 de euro., numit dupa Piata Independentei din Kiev, a fost destinat recrutarii a numerosi manifestanti anti-rusi in vestul Ucrainei cu putin inainte de alegerile din noiembrie si organizarea de excursii cu autobuzul in Moldova pentru ei.In alte astfel de proeicte Kremlinul ar fi planificat actiuni de influentare, de la aplicarea in masa a autocolantelor printr-un canal "horoscop politic" de pe YouTube pana la amenintarile cu bomba impotriva numararii buletinelor de vot, acolo unde candidatul Moscovei pierdea, intre timp sa poata fi schimbate buletinele de vot.Chiar daca serviciile moldovenesti au reusit sa opreasca in timp util unele dintre operatiunile de influenta din vara anului 2020, serviciile secrete europene avertizeaza BILD: "Ceea ce am experimentat in Moldova ar putea fi un plan pentru viitoarele alegeri federale din Germania". Kremlinul poate fi creativ atunci cand vine vorba de sabotarea alegerilor democratice ".