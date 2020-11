Planul anuntat de Igor Dodon pentru a pastra definitiv controlul rus in Republica Moldova: "Va fi o mobilizare foarte mare si in Federatia Rusa"

Igor Dodon a vorbit pe Facebook despre planul sau care ar putea trece in Republica Moldova. Mai exact, Igor Dodon a subliniat ca in Federatia Rusa exista circa 400.000 de moldoveni, prin urmare acestia reprezinta un potential electoral enorm. In acest sens, Dodon a spus ca odata ce va reveni in fruntea Partidului Socialistilor, va lucra in directia care presupune mobilizarea electoratului din Rusia . Potrivit lui, nu este intamplator ca diaspora din UE s-a mobilizat fara precedent. Dodon considera ca s-a lucrat foarte bine cu moldovenii din UE, prin diferite proiecte. Dodon este convins ca la urmatoarele alegeri in Federatia Rusa ar putea iesi 200.000 de moldoveni la vot."La urmatoarele alegeri, care vor fi ele - parlamentare sau prezidentiale, va fi o mobilizare foarte mare si in Federatia Rusa. Eu cred ca acolo sunt rezerve sa iasa 100-200 mii de oameni", a declarat Igor Dodon in emisiunea sa de pe Facebook, citat de Adevarul.ro. Ulterior, in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova, Igor Dodon a accentuat ca va pleda in continuare pentru implementarea votului electronic, proiect despre care vorbeste si opozitia de la Chisinau ca despre o necesitate stringenta, in contextul in care la toate alegerile, la sectiile de votare din UE, mii de cetateni stau la cozi ore in sir pentru a putea vota.In cadrul turului doi al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova au votat 52,8% din alegatorii cu drept de vot - 1.650.131 de voturi exprimate. O mobilizare fara precedent a avut loc in diaspora, acolo unde au votat circa 262.740 de moldoveni, dintre care 245.605 au votat pentru Maia Sandu Maia Sandu a obtinut 943.486 de voturi (57,75%), iar Igor Dodon 690,139 de voturi (42,25%).Citeste si: