Seful delegatiei UE in Republica Moldova, dezamagit de ultimele evolutii de la Chisinau: Fortele reactionare s-au intors la vechile lor obiceiuri

Ambasadorul Peter Michalko a atentionat ca reformele facute cu mare greutate timp de patru sau cinci ani, de exemplu in domeniul bancar, risca sa ajunga la cosul de gunoi, in conditiile in care aceleasi personaje nocive din trecut fac jocuri politice si economice.Modul rapid in care se fac aliante netransparente bazate pe interese ascunse arata ca fortele reactionare au gasit foarte repede cai de dialog si s-au intors la vechile lor obiceiuri: de la trafic de tigari la subminarea institutiilor de drept si a celor democratice. Au fost resuscitate practici mai vechi, printre care folosirea instantelor de judecata pentru a anula decizii perfect valabile ale autoritatilor publice si o impunitate foarte larga la nivel inalt, a constatat seful delegatiei UE la Chisinau.De asemenea, ambasadorul UE si-a exprimat dezamagirea profunda in legatura cu modul cum a fost tratat cazul expulzarii profesorilor turci. Potrivit lui, in acest caz nu doar ca pedeapsa este infima, dar aceasta nu conduce la responsabilizarea institutiilor statului, a inaltilor demnitari si functionarilor publici.In urma cu doi ani, dupa tentativa de lovitura de stat din Turcia , autoritatile Republicii Moldova au expulzat in numai cateva ore sapte profesori turci de la liceul Orizont, retinuti cand se duceau la serviciu. In Turcia, acestia au primit pedepse cu inchisoarea. Intre timp, Republica Moldova a fost condamnata in acest dosar la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) si obligata sa le plateasca familiilor persoanelor expulzate despagubiri in valoare de 175.000 de euro.UE va continua sa reactioneze de fiecare data cand vor fi observate derapaje sau evolutii negative si vom continua sa aplicam aceeasi politica strict conditionata, a conchis Peter Michalko.La randul sau, ministrul afacerilor externe si integrarii europene al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a spus ca procesul de integrare europeana a continuat si in acest an dificil. El a enumerat cateva probleme care, in opinia lui, franeaza avansarea in implementarea reformelor.In primul rand, ministrul a constatat insuficienta cadrelor bine pregatite din cadrul institutiilor guvernamentale, dar si instabilitatea politica interna. "Atingerea unei stabilitati politice este un factor crucial pentru asigurarea dinamismului implementarii reformelor interne, dar si a dialogului pe plan extern", a spus Aureliu Ciocoi.Forumul privind integrarea europeana a Republicii Moldova a fost organizat de catre Fundatia "Friedrich Ebert" Moldova, Asociatia pentru Politica Externa si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova.