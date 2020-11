Mesajul lui CTP pentru Maia Sandu, noul presedinte al Republicii Moldova: "Sa fie atenta, pe covidul asta, sa nu i se trimita cadou vreun vaccin Noviciok"

CTP a comentat intr-un articol publicat pe Republica si citat de Libertatea , ca, "din 1991 nu s-a mai intamplat ca laba dihaniei sovietice sa fie data la o parte, lasand Basarabia sa respire. Dar kaghebistul de la Kremlin nu pleaca niciodata de unde s-a incuibat:", a comentat Cristian Tudor Popescu.Candidata Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), Maia Sandu, a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, cu 57,75% din voturi, fata de 42,25% obtinute de socialistul Igor Dodon , dupa centralizarea tuturor proceselor verbale din toate sectiile de votare.In primul sau discurs oficial in calitate de presedinte al Republicii Moldova, aceasta a adus vorba si despre Romania. "Imi doresc sa depasim dezbinarea, sa unim societatea in politica interna, dar si in politica externa. Sa construim o politica externa cu demnitate, capabila sa aduca beneficii cetatenilor nostri. Sa apropiem Moldova de standardele europene. Sa intarim relatiile de buna vecinatate si parteneriat strategic cu Romania si Ucraina . Pentru mine, mandatul de presedinte nu e un premiu sau un privilegiu", a declarat, luni, Maia Sandu.Maia Sandu are 48 de ani si este necasatorita. Ea s-a nascut in 1972, in satul Risipeni, undeva in nord-vestul tarii. A absolvit Academia de Studii Economice si a lucrat pe mai multe posturi in Ministerul Economiei, inainte de a ajunge consilier al directorului executiv al Bancii Mondiale in Washington DC.Citeste si: