SUA au felicitat Republica Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare. "Asteptam cu nerabdare sa lucram cu noul guvern de la Chisinau"

Amenintari din Moscova dupa pierderea controlului in Republica Moldova

"SUA felicita poporul Moldovei in legatura cu desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate de la 11 iulie", a declarat Ned Price, adaugand ca Washingtonul subscrie concluziilor preliminare ale Misiunii de observare a alegerilor a Biroului pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului (BIDDO) al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit carora alegerile au fost "bine administrate, au fost competitive, iar libertatile fundamentale au fost, in mare masura, respectate".In acelasi timp, Price a indemnat autoritatile moldovene sa raspunda preocuparilor exprimate pe baza monitorizarii efectuate de observatorii OSCE.Aceasta se refera in primul rand la consolidarea puterilor si impartialitatii Comisiei Electorale Centrale, la o supraveghere eficienta a finantarii campaniilor electorale, precum si la remedierea problemei legate de cadrul juridic insuficient pentru solutionarea litigiilor electorale, a enumerat el."Suntem hotarati sa ne consolidam parteneriatul cu Republica Moldova pe baza valorilor democratice comune si suntem nerabdatori sa lucram cu noul guvern pentru a dezvolta relatiile bilaterale si cooperarea", a afirmat Ned Price.Totodata, Price a anuntat ca primul lot de peste 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson, dintr-un total de 500.000 de doze donate de SUA Republicii Moldova, a ajuns luni la Chisinau. Aceasta donatie se adauga celor peste 7 milioane de dolari acordate Republicii Moldova de la inceputul pandemiei anul trecut, potrivit acestuia.Transportul de 151.200 de doze de vaccin Johnson & Johnson, produs in SUA si livrat prin intermediul platformei COVAX, a fost intampinat luni seara pe aeroportul din Chisinau de catre presedintele Maia Sandu si ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, a relatat Deschide.md."I-am multumit ES Derek J. Hogan, Ambasadorul SUA, pentru acest gest solidar al Statelor Unite. Va indemn sa va vaccinati. Pericolul de a ne imbolnavi inca nu a trecut, iar viata si sanatatea sunt de nepretuit", a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook Dupa procesarea tuturor voturilor exprimate in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, PAS a obtinut 52,8% din voturi (63 de mandate), Blocul comunistilor si socialistilor (BeCS) - 27,17% (32 de mandate), iar Partidul Sor - 5,74% din voturi (6 mandate). Federatia Rusa digera greu rezultatul alegerilor de duminica , 11 iulie, din Republica Moldova, acolo unde Partidul Actiune si Solidaritate, pro-european, fondat de Maia Sandu, a obtinut 52,8% din voturi (63 de mandate) in urma alegerilor parlamentare anticipate.Deputatul rus Leonid Kalasnikov, presedintele Comisiei pentru problemele CSI (Comunitatea Statelor Independente), integrarea eurasiatica si relatiile cu compatriotii, a amenintat direct Republica Moldova."Politica rusa fata de Republica Moldova va depinde de puterea care a fost aleasa. Daca aceasta putere se va indeparta de Rusia atunci, desigur, vom actiona in consecinta. In special, vom consolida factorul transnistrean", a avertizat Kalasnikov, deputat din partea comunistilor.Acesta a precizat ca eventuale destabilizari pe Nistru vor fi puse in carca oficialilor de la Chisinau."Declaratiile conciliante ale PAS fata de Rusia inaintea alegerilor se vor transforma in pro-Europa si pro- NATO si o revenire la scenariul utilizarii fortei impotriva Transnistriei, iar ulterior o posibila unire cu Romania", a spus Kalasnikov, acuzand-o pe Maia Sandu ca nu este sincera.