SUA anunta ca va monitoriza "indeaproape" alegerile din Republica Moldova

"Ambasadorul SUA Dereck J. Hogan s-a intalnit cu liderii Partidului Comunistilor, "Partidului Nostru", Partidului "Actiune si Solidaritate", Partidului Democrat, Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" si Partidului Socialistilor pentru a sublinia importanta unui proces electoral parlamentar democratic, transparent si credibil, ce va consolida suveranitatea si independenta Republicii Moldova", precizeaza misiunea diplomatica din Republica Moldova.Totodata, Ambasada SUA mentioneaza ca va monitoriza ultimele zile din campania electorala, dar si felul in care se va desfasura scrutinul din 11 iulie. Statele Unite raman un partener strategic al R.Moldova in aspiratiile spre un viitor prosper si vor colabora cu parlamentul si guvernul ales de poporul R. Moldova in urma unor alegeri libere si corecte", mai adauga reprezentantii misiunii diplomatice.