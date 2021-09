Cum sunt fraudate alegerile parlamentare din Rusia. Membrii comisiilor de votare participă masiv la comiterea ilegalităților VIDEO

Federația Rusă trece prin a treia zi a alegerilor parlamentare. Peste 31% dintre ruși au votat până acum la alegeri și, cu o zi înaintea încheierii scrutinului, opoziția acuză fraude masive.

După închiderea urnelor duminică, Rusia ar urma să aibă o nouă componenţă a Dumei de Stat, de 450 de locuri, pentru următorii cinci ani, precum şi mai multe noi administraţii regionale şi municipale.

După ce Kremlinul a dus luni de zile o campanie de hărțuire și arestare a liderilor opoziției ce a culminat cu închiderea lui Aleksei Navalnîi, partidul lui Vladimir Putin „Rusia Unită” ar urma să obțină cele mai multe mandate și să își conserve majoritatea de două treimi deținută în legislativul de la Moscova. Mai mult, cu doar câteva zile înaintea alegerilor, Vladimir Putin a promulgat o serie de legi prin care erau majorate salariile polițiștilor și ale militarilor.

Totuși, chiar și în condițiile unei lipse de competiție liberă, prima zi de scrutin a fost marcată de acuzații de fraudă masivă menită să securizeze victoria Rusiei Unite.

Un bărbat a fost filmat cum introduce mai multe buletine de vot în urnă

Imaginile video au fost surprinse într-o regiune din sudul țării și îl arată pe un bărbat care introduce mai multe buletine de vot într-o urnă. Totul se întâmplă cu complicitatea unei membre a comisiei electorale, care se așezase în fața lui ca să mascheze ilegalitatea.

În următorul video, poate fi observat cum membrii comisiei, sub pretextul dezinfectării meselor la mijlocul zilei, închid secția de votare, iar o persoană scoate din geantă și aruncă un pachet imens de buletine de vot. Apoi scutură urna, astfel încât buletinele de vot să nu se așeze în grămezi.

Corespondentul cotidianului britanic The Independent a distribuit pe twitter imagini în care un individ purtând șapcă intră într-o secție de votare, iar femeia din comisia electorală pare să îi înmneze mai multe buletine de vot.

Seems that hiding behind a baseball cap is the code to being handed too many voting papers (one presumes to stuff ballot boxes with.) This video is from a voting station in Moscow suburbs. pic.twitter.com/qAf8lOzAc1