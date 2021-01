A fost arestat si cel mai cunoscut intrus din cladirea Capitoliului. Barbatul se autointitulase "QAnon Shaman"

Jake Angeli este acuzat ca a patruns ilegal in Capitoliu, prin violenta, si a avut un comportament inadecvat.Tanarul a devenit o celebritate pe retele de socializare in doar cateva ore, dupa ce s-a prezentat in fata Capitoliului, la apelul lui Donald Trump , si a reusit sa patrunda in hemiciclu, in timpul luarii cu asalt a Congresului de catre simpatizanti ai presedintelui american in exercitiu. Cu ajutorul tinutei sale - la bustul gol, tatual, machiat si purtand pe cap o caciula de blana si doua coarne, care i-au adus supranumele de "Shaman" - s-a facut remarcat activistul, care pare ca a devenit un simbol al acestei invazii a Congresului.Dincolo de deghizarea care poate provoca zambete, Jake Angeli este un obisnuit al manifestatiilor de acest tip, dupa ce si-a multiplicat participarea la adunari in fata Capitoliului din Arizona, la Phoenix , capitala statului. El manifesta initial cu scopul de a face cunoscute publicului larg "conspiratiile" pe care le-ar fi descoperit.Jake Angeli - care se autointituleaza "QAnon Shaman" - este membru al influentei miscari cu acest nume, care sustine ca lupta impotriva membrilor "statului profund" ce manipuleaza societatea si care, sustine ea, practica pedofilia. Adeptii QAnon considera ca Donald Trump este "alesul" menit sa lupte impotriva acestor practici.A mai fost pusi sub acuzare dupa violentele de miercuri, de la Capitoliu, Adam Johnson, in varsta de 36 de ani, din Florida, care a luat pupitrul lui Nancy Pelosi si a fost fotografiat cu pupitrul in brate pe hol, ceea ce i-a adus si lui celebritatea in social media. Johnson a fost arestat vineri.De asemenea, a fost pus sub acuzare Derrick Evans, in varsta de 35 de ani, din West Virginia, care a transmis live pe Facebook imagini cu el alaturi de un grup care intra ilegal in Capitoliu. Evans a fost arestat vineri.