Alegeri in SUA. AFP: Situatia numararii voturilor in cele cinci state-cheie care tin SUA cu sufletul la gura

Fiecare stat atribuie un anumit numar de mari electori. Cu cei deja determinati, Joe Biden numara 253 sau 264 de mari electori - din cauza unor incertitudini cu privire la statul Arizona (11 mari electori) -, iar Donald Trump - 214.Ei au nevoie de 270 de mari electori pentru a ajunge in fotoliul de la Casa Alba Cei trei mari electori din Alaska nu au fost atribuiti inca, dar niciun democrat nu s-a impus de decenii in acest stat, iar la finalul scrutinului nu exista vreun dubiu in acest sens.11 mari electori in jocJoe Biden inregistra 50,1% din sufragii, iar Donald Trump 48,5%, o diferenta de 47.000 de voturi, la numararea partiala a 90% din sufragii, vineri.Fox News si agentia americana de presa Associated Press (AP) au apreciat, in noaptea de marti spre miercuri, ca democratul a obtinut o victorie in acest stat din Vest si ca este imposibil ca republicanul sa recupereze.Alte publicatii - ca New York Times (NYT) sau CNN - prefera sa astepte pentru a atribui victoria in aceststat, care voteaza in mod traditional cu republicanii.Autoritatile locale nu cred ca sunt in masura sa incheie numararea voturilor pana vineri.16 mari electori in jocIn total 98% dintre voturi au fost inregistrate in acest stat din Sud-Vest, care voteaza in mod traditional cu republicanii din 1996.Donald Trump conducea marti seara, insa avansul sau s-a redus treptat, iar Joe Biden l-a devansat in noaptea de joi spre vineri.Democratul are cu 1.096 de voturi in plus fata de Donald Trump, iar amandoi inregistreaza un scor de 49,4%.6 mari electori in joc89% dintre voturi erau inregistrate in acest stat desertic din Vest, care a votat cu Hillary Clinton in 2016.Joe Biden se afla, pentru moment, in frunte, cu 49,4%, iar Trump inregistra 48,5% din voturile exprimate. Este vorba despre odiferenta de cel putin 11.500 de voturi.20 de mari electori in joc95% dintre voturi erau numarate in acest stat industrial de pe "Centura de rugina" din Nord-Est, in care canidatii au facut o campanie apriga.Avansul important al lui Donald Trump din seara alegerilor s-a redus odata cu numararea buletinelor de vot prin corespondenta, iar el mai avea aproximativ 18.000 de voturi in plus fata de rivalul sau, iar scorul a scazut la 49,5% la 49,2%. Joi scorul era de 50,7% la 48,2%.Dominarea probabila a buletinelor de vot democrate in cele trimise prin corespondenta si care mai sunt de numarat probabil ca rasturna rezultatul in favoarea democratului, potrivit presei americane.15 mari electori in joc95% dintre voturi au fost deja inregistrate in acest stat din Sud-Est, in mod traditional republican.Donald Trump era in avantaj (50,0%) fata de Joe Biden (48,6%) cu aproximativ 77.000 de voturi.Insa voturile prin corespondenta, trimise cel mai tarziu pana in ziua alegerilor - 3 noiembrie - sunt acceptate, daca sosesc in urmatoarele noua zile.