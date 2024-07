Alegeri in SUA: Candidata Green Party la presedintie, arestata

Jill Stein, candidatul Green Party la alegerile prezidentiale din SUA, si candidatul la vice-presedintie, Cheri Honkala, au fost arestate in fata Universitatii Hofstra din Long Island, inainte de a doua dezbatere televizata a candidatilor republican si democrat.

Dupa ce le-a fost interzisa intrarea in campus deoarece nu aveau acreditare, cele doua doamne s-au asezat pe pavaj in fata universitatii, tinand in maini un steag american, scrie Washington Post.

Cele doua au fost ridicate de politisti si indepartate.

Stein si Honkala obiectau fata de faptul ca au fost excluse din dezbatere, motivand ca numele lor se gasesc pe 85% din buletinele de vot, si ca ar trebui sa faca parte din dezbaterea nationala.

"Democratia incepe astazi, deschizand dezbaterea pentru fiecare partid politic din SUA", a spus Honkala.

Comisia Dezbaterilor Prezidentiale, fondata de partidele republican si democrat, sustine ca un candidat trebuie sa aiba cel putin 15% in sondajele nationale pentru a fi inclus in dezbatere. De la instituirea Comisiei in 1988, aceasta situatie s-a intalnit o singura data - cand Ross Perot a participat la o dezbatere cu presedintele George H. W. Bush si Bill Clinton in 1992.

