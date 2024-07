Alegeri in SUA: Ce sume s-au cheltuit in campania electorala

De obicei alegerile sunt scumpe, iar cele din SUA se pare ca vor fi cele mai costisitoare din istoria americanilor.

Potrivit Center for Responsive Politics, candidatii in alegerile americane au cheltuit aproximativ sase miliarde de dolari in 2012, o suma cu aproximativ 13% mai mare decat in 2008.

Scrutinul prezidential costa, in sine, suma de 2,6 miliarde de dolari, care este in scadere fata de 2008, cand s-au cheltuit 2,8 miliarde de dolari.

Banii sunt cheltuiti de candidatii prezidentiali si de campaniile lor de sustinere. Se asteapta ca organizatiile din afara, care raporteaza cheltuielile la Comisia Electorala Federala, sa dea peste 528 de milioane de dolari pentru a influenta cursa prezidentiala. Tot pentru scrutinul prezidentil se dau 142 de milioane de dolari, suma cheltuita pentru diferite activitati, printre care conventii sau finantari publice.

In ceea ce priveste alegerile pentru Senat si Camera Reprezentatilor si aici vor creste putin cheltuielile, suma totala ajungand la peste 1,82 miliarde de dolari.

Cheltuielile pentru Casa Reprezentantilor vor fi de 1,1 miliarde de dolari, cu o usoara crestere de 3% fata de 2010, in timp ce pentru Senat se vor da 743 de milioane de dolari, mai putin cu 7% decat in 2010.

