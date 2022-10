Alegeri in SUA: Democratii din Ohio: Conducem o operatiune foarte agresiva - Corespondenta din SUA

Transmite corespondentul Ziare.com din Columbus, Ohio

Campania presedintelui american, Barack Obama, la alegerile prezidentiale, isi are sediul in Ohio, in capitala statului, Columbus, intr-o cladire cu fatada de caramida aparenta. Odata ce treci dincolo de usa, incepe o viermuiala de nedescris.

Un gardian cu o masuta plina de pliante te priveste zambind. Ceilalti iti arunca o privire din mers sau in timp ce vorbesc la telefon, de la birouri asezate haotic intr-o sala uriasa. Pe pereti sunt afise, harti ale statului cu marcaje rosii sau albastre (reprezentand republicanii si democratii), pancarte de imbarbatare si mesaje adresate votantilor.

Pe birouri, un curcubeu de cani de cafea, caserole de mancare, hartii si haine de schimb. Sub unul am vazut chiar o pereche de pantofi. Oamenii astia dorm la birou. Cu toate acestea, par binedispusi in permanenta, chiar daca iti dau senzatia ca privesc prin tine. Tensiunea ultimelor zile de campanie este palpabila.

Aici nu se duce o singura campanie: Obama isi face campanie impreuna cu Sherrod Brown, care candideaza pentru Senat din partea democratilor din Ohio, si de a carui alegere, spun expertii, atarna conducerea Senatului. Toate mesajele sunt asadar croite pentru doi.

Purtatorul de cuvant al democratilor din Ohio, Jerid Kurtz, spune ca aici se desfasoara "o campanie foarte agresiva". Spre deosebire de un an normal, fara alegeri, partidul are 750 de angajati permanenti, zeci de mii de voluntari, si numarul creste permanent, si 150 de sedii de campanie in intregul stat, toate platite de Partidul Democrat.

Pe baza profilurilor intocmite celor 7,7 milioane de alegatori din Ohio, voluntarii democrati merg din usa in usa, literalmente, pentru a vorbi cu cei care inclina spre a vota cu Obama si Brown. Cu o diferenta semnificativa: "incercam sa scoatem la vot pe toti cei care sunt in raza noastra.

Insa este o diferenta intre a scoate pe cineva la vot si a proteja dreptul de a vota. Noi credem ca, indiferent daca esti republican sau democrat, fiecare trebuie sa voteze si fiecare trebuie sa aiba protejat dreptul de a vota".

"De aceea, actionam agresiv, juridic, pentru a proteja aceste drepturi", explica Jerid Kurtz. Spre exemplu, democratii din Ohio sunt inclestati intr-o lunga lupta juridica cu secretarul de stat din Ohio, care a limitat perioada in care oamenii pot vota.

Mai precis, vrea ca oamenii sa voteze cu 35 de zile inainte de alegerile prezidentiale, de la 9 la 17.00. Insa democratii sustin ca votantii nu au timp sa se intoarca de la munca, sa-si las copiii in grija cuiva si apoi sa voteze.

"A facut orar in care sa poti vota! Si este un motiv pentru asta: un numar mare dintre votantii care aleg sa-si depuna buletinele de vot anticipat voteaza cu democratii. Asa ca el a micsorat perioada in care se poate face asta", acuza Kurtz.

Este o lupta dura: se apreciaza ca 40% din locuitorii din Ohio vor vota anticipat, deci dreptul lor la vot trebuie protejat, trebuie sporita accesibilitatea si comoditatea de a vota, spun democratii.

Care este portertul-robot al votantului democrat din Ohio pe care il vizeaza zecile de mii de oameni implicati in campania de anul acesta? "Femeie, educata, din clasa muncitoare, careia ii pasa de egalitatea de drepturi, de cauzele progresive, de chestiunile care afecteaza clasa muncitoare din Ohio, muncitorii din fabrici de otel, din fabricile de automobile sau implicati in oricare din activitatile ce se incadreaza in clasa muncitoare".

"De aceea, avem un mecanism atat de masiv: pentru a ne asigura ca il sunam pe Benjamin inainte de ziua alegerilor, ca ii batem la usa, la ora 15.00, ca ii amintim ca mai are patru ore in care poate vota, ca le dam e-mailuri oamenilor in intreg statul, ca le facem cat mai usor sa gaseasca informatiile necesare pentru a iesi si a vota", detaliaza partizanul.

