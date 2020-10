Peste 34 de milioane de americani au votat anticipat. Numarul este mult mai mare decat in 2016

Voturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane de voturi expprimate in alegerile prezidentiale din 2016. La data de 23 octombrie 2016, doar 5,9 milioane de americani votasera anticipat.In timp ce democratii au dominat votul prin posta, republicanii incep sa recupereze teren la votul anticipat in persoana.Dintre cele 13,7 milioane de voturi prin posta urmarite de U.S. Elections Project, democratii inregistrati repezinta 54,4%, republicanii 23,6%, iar persoanele neafiliate 21,5%.In privinta voturilor in persoana, marja este mai stransa. Democratii inregistrati reprezinta 43,3% din voturile depuse in persoana, republicanii 35,4%, iar alegatorii neafiliati 20,8%.In conditiile in care Donald trump a criticat, fara dovezi, votul prin posta, ca fiind expus fraudelor, nu este surprinzator ca republicanii prefera sa voteze in persoana.In Texas, votul anticipat in persoana a inceput in urma cu o saptamani si a ajuns deja la nivelul de 51,4% din totalul prezentei la vot din 2016.In Carolina de Nord, aproximativ un sfert dintre alegatorii inregistrati au votat deja.Votul anticipat in persoana din Florida a inceput luni dimineata, iar lumea a stat la cozi lungi, chiar daca vremea a fost furtunoasa. Marti dimineata, statul a raportat un record de 366.436 de voturi exprimate deja.In Wisconsin, alegerile in persoana au inceput marti. In 2016, Trump a castigat la limita in acest stat, punand capat dominatiei candidatilor democrati din ultimele sapte alegeri.In timp ce Biden si-a pastrat un avans semnificativ in fata presedintelui Trump la nivel national, avantajul sau este mai strans in statele cheie. In ultimele saptamani exista inca oportunitati si incertitudini pentru ambii candidati, inclusiv dezbaterea prezidentiala de joi, posibile evolutii in cautarea unui vaccin pentru Covid-19 si alte surprize.