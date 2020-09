Alegeri prezidentiale debuteaza oficial in SUA cu votul prin corespondenta in Carolina de Nord. Campania electorala devine tot mai agresiva

Ingrijorarile cu privire la raspandirea noului coronavirus ar urma sa indemna anul acesta milioane de americani sa voteze prin posta, fara sa se duca fizic la urne.Intr-o America hipersensibila, urmatoarele opt saptamani urmeaza sa testeze capacitatea primei puteri mondiale de a organiza alegeri in contextul anxietatii provocate de o epidemie care a transformat in mod profund campania electorala.North Carolina urma sa inceapa sa trimita peste 600.000 de buletine de vot, raspunzand astfel unei cresteri spectaculoase a cererilor. Alte state-cheie, intre care si Wisconsin, urmeaza sa faca avcealsi lucru in cateva saptamani.Intr-o America foarte impartita, modul in care se voteaza este, la randul sau, o sursa de clivaj. Potrivit unui recent sondaj realizat de USA Today/Suffolk, 56% dintre republicani spun ca vor vota in persoana la 3 noiembrie, in timp ce in tabara democrata 26% spun ca vor face acest lucru.Un indiciu revelator al tensiunilor din tara, un alegator din patru spune ca, in cazul in care candidatul sau pierde, nu este pregatit sa considere rezultatul drept "cinstit" si "exact".Aflat in cautarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump seamana cu buna stiinta, de mai multe luni, indoiala cu privire la validitatea scrutinului. El subliniaza - fara cea mai mica proba concreta - ca recursul sporit la votul prin corespondenta ar putea antrena fraude masive.El a mers panala a le sugera sustinatorilor sai sa voteze de doua ori, cu scopul de testa sistemul, si a fost atacat din aceasta cauza pe Facebook si Twitter Facebook le-a amintit utilizatorilor sai ca votul prin corespondenta este considerat "fiabil" de mult timp in Statele Unite, "inclusiv anul acesta, potrivit unui organism independent"."LOSERS"Intr-o campanie extrem de tensionata si agresiva, publicarea joi seara, de catre revista The Atlantic, a unui articol potrivit caruia Donald Trump i-acatalogat drept "ratati" ("losers" in americana) si "cretini" pe militari americani morti in al Primul Razboi Mondial a avut un rasunet enorm.Intr-o vizita in Franta, in noiembrie 2018, cu ocazia comemorarii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, locatarul Casei Albe si-a anulat deplasarea la un cimitir american din apropiere de Paris, invocand conditii meteorologice nefavorabile care faceau vizita imposibila.Insa, potrivit revistei lunare, el nu vedea pur si simplu interesul acestei vizite."De ce ar trebui sa ma duc la cimitir? Este plin de ratati", le-ar fi spus el membrilor echipei sale, dezvaluie revista, care citeaza maii multe sinonime anonime.Intors de la un miting de campanie, Trump a reactionat vehement, joi seara tarziu, denuntand cu virulenta declaratii "mizerabile, fara scrupule" si "mincinoase"."Voi fi pregatit sa jur pe orice ca nu am spus niciodata asa ceva despre eroii nostri cazuti in lupta", a subliniat el.Apropiatii presedintelui au lansat contraofensiva, iinundand retelede socializare cu fotografii cu presedintele in compania unor militari, insa declaratiile sale din campania din 2016, in care l-a ironizat pe senatorul republican John McCain din cauza ca a fost luat prizonier in timpul Razboiului din Vietnam, au reaparut.Cei doi candidati se afla, deocamdata, intr-o pauza in privinta deplasarilor.Joe Biden urmeaza sa se exprime din fieful sau de la Wilmington, in Delaware, iar Donald Trump ar urma sa ramana la Casa Alba in urmatoarele trei zile.Cu 60 de zile inainte de scrutin, toate privirile se indeapta catre cele zece "swing states", susceptibile sa stabileasca rezultatul alegerilor.Pennsylvania si Florida, doua state in care Donald Trump a invins-o la limita in 2016 pe Hillary Clinton , sunt scrutate cu o atentie deosebita.Potrivit unui ultim sondaj al Universitatii Quinnipiac, Joe Biden dipsune de un avans solid in Pennsylvania (52% la 44%). In Florida, in schimb, cei doi sunt cot la cot (48% Biden, 45% Trump).