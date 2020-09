Alegeri prezidentiale in SUA - o femeie a votat topless dupa ce i-a fost interzis accesul in sectie cu un tricou anti-Trump

Acest vot a avut loc la alegerile primare, organizate marti in orasul Exeter, scrie Le Figaro.Alegatoarea purta un tricou pe care scria "McCain erou, Trump zero/ McCain Hero, Trump Zero", aducand un omagiu lui John McCain , fost erou de razboi in Vietnam, devenit senator, fata de care Donald Trump avea un profund dispret."Ea s-a dezbracat de tricou atat de repede incat nimeni nu a avut timp sa reactioneze", a spus Paul Scafildi, responsabil al sectiei unde a avut loc scena. Acesta din urma nu a putut impiedica votul in acest fel.O alta femeie care purta un tricou cu steagul american a putut vota fara probleme.