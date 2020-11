Alegeri SUA 2020. Barack Obama: "Sunt foarte mandru pentru Joe Biden. Il asteapta provocari extraordinare"

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris - our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y - Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

"Sunt foarte mandru ca pot sa-l felicit pe viitorul nostru presedinte Joe Biden, dar si pe viitoarea noastra Prima Doamna, Jill Biden. Suntem norocosi ca Joe are tot ce trebuie pentru a fi presedinte si se poarta deja asa.Pentru ca, atunci cand va intra in Casa Alba in ianuarie, se va confrunta cu o serie de provocari extraordinare pe care niciun presedinte nu le-a avut vreodata - o pandemie furioasa, o economie si un sistem de justitie inegal, o democratie in pericol si un climat in pericol", a scris Obama.Democratul Joe Biden va deveni al 46-lea presedinte al SUA, conform proiectiilor presei americane, dupa ce o victorie in statul in care s-a nascut, Pennsylvania, a facut ca el sa obtina cele 270 de voturi ale electorilor de care avea nevoie pentru a castiga alegerile.Cu cele 20 de voturi ale electorilor din Pennsylvania, Biden are acum un total de 273 de electori.