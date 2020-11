Alegeri SUA 2020. Care este situatia numararii voturilor in cele sapte state care tin America in suspans

Ins-au numarat 36% dintre voturi - 61,4% in favoarea lui Donald Trump si 34,7% in favoarea lui Joe Biden (stat-cheie): 82% dintre voturi numarate - 51,8% in favoarea lui Trump si 46,8% in favoarea lui Biden.(stat-cheie): 95% dintre voturi numarate - 50,1% in favoarea lui Trump, 48,7% in favoarea lui Biden.(stat-cheie): 92% dintre voturi - 50,5% in favoarea luiTrump, 48,7% in favoarea lui Biden.(stat-cheie): 78% dintre voturi numarate, 51,6% in favoarea lui Trump, 46,7% in favoarea lui Biden.85% dintre voturi numarate - 49,4% in favoarea lui Biden, 48,6% in favoarea lui Trump.(stat-cheie): 89% dintre voturi numarate, 49,3% in favoarea lui Biden, 49% in favoarea lui Trump.