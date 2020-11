Alegeri SUA 2020. Casele de pariuri au renuntat la Biden si il dau castigator pe Trump, dupa ce actualul presedinte a castigat Florida

Acum cateva zile, Joe Biden era favoritul caselor de pariuri din intreaga lume. Biden a ajuns, pana in ziua votului din 3 noiembrie, la o cota de aproximativ 2, iar Trump, la o cota de 1,3 la casele de pariuri dupa ce cateva state pe care democratii le vizau au fost pastrate de Trump. E vorba de Florida, aproape sigur adjudecata de republican, de Georgia , unde Trump conduce, si de Carolina de Nord si Ohio, unde Biden condusese anterior, datorita voturilor prin posta.E vorba de Florida, aproape sigur adjudecata de republican, de Georgia, unde Trump conduce, si de Carolina de Nord si Ohio, unde Biden condusese, datorita voturilor prin posta. Cand a inceput insa centralizarea voturilor din martea alegerilor, in ambele state Trump a inceput sa se apropie viguros de contracandidatul sau. Acesta a fost momentul in care casele de pariuri au balansat, renuntand la Biden ca favorit.