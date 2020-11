Alegeri SUA 2020. Echipa de campanie a lui Trump formuleaza un recurs in Michigan imporiva validarii rezultatului scrutinului prezidential

Aceasta este ultima dintr-o serie de plangeri depuse de catre echipa presedintelui republican in exercitiu cu scopul de a pastra speranta unei realegeri a lui Donald Trump, in pofida anuntului sambata al victoriei democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale."Vrem sa ne asiguram ca numararea (voturilor) nu include buletine de vot frauduloase sau ilegale", a anuntat marti, intr-o conferinta de presa telefonice avocatul echipei de campanie a lui Trump, Matt Morgan.Un judecator federal din Michigan a respins deja o plangere depusa anterior de echipa lui Trump.Experti juridici estimeaza ca procedurile judiciare angajate de presedintele american in exercitiu au putine sanse sa modifice rezultatul alegerilor.