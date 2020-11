Alegeri SUA 2020. Joe Biden isi consolideaza avansul fata de Trump in statul Georgia

Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia , in timp ce presedintele Trump are 49,3. Sambata dimineata, diferenta de voturi dintre cei doi era 7.248 in favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden.Joe Biden este in acest moment in avans si in Nevada (6 mari electori), Arizona (11) si Pennsylvania (10).In Nevada, democratul are pana acum 49,8 la suta din voturi, in timp ce republicanul are 48 la suta (diferenta de 22.657 de voturi).In Arizona, Biden are 49,6 la suta din voturi, iar Trump 48,6 (29.861 de voturi diferenta).In Pennsylvania, Biden are acum cu 28.833 de voturi mai mult decaat Trump (49,6 la suta - 49,1 la suta).Joe Biden numara 253 de mari electori, in timp ce Donald Trump are 213. Ei au nevoie de 270 de mari electori pentru a ajunge in fotoliul de la Casa Alba.