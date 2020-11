Alegeri SUA 2020. Mike Pompeo nu accepta victoria lui Joe Biden si anunta "o tranzitie lina spre a doua administratie Trump"

"Vom avea o tranzitie lina spre a doua administratie Trump. Lumea se uita la ce se intampla. Vom numara toate voturile, iar atunci cand procesul se va fi terminat vor fi selectati electorii. Avem o procedura, iar Constitutia o arata destul de clar. Lumea trebuie sa aiba incredere ca tranzitia necesara pentru ca Departamentul de Stat sa fie functional va fi incununata de succes pentru presedintele care se va afla in functie in 20 ianuarie", a spus Pompeo, potrivit Sky News Desi nu a recunoscut ca Joe Biden a castigat alegerile, Pompeo nici nu a facut vreo referire la spusele sefului sau, care a afirmat, fara nicio dovada, ca alegerile au fost "fraudate masiv".Conform proiectiilor media, democratul Joe Biden a fost ales al 46-lea presedinte al Statelor Unite, castigand alegerile in fata lui Donald Trump . Trump devine, astfel, primul presedinte in exercitiu care rateaza obtinerea unui al doilea mandat din 1992, cand presedintele George H. W. Bush a pierdut in fata lui Bill Clinton Colegiul Electoral urmeaza sa confirme in mod oficial victoria lui Joe Biden la 14 decembrie, presedintele ales fiind instalat in functie la sfarsitul lunii ianuarie.